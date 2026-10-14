أمير عزمي مجاهد: « الأهلي جاب فريق فوق المليار وفي الآخر بيلعب كونفدرالية»

انتقد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، حجم الإنفاق على الصفقات داخل النادي الأهلي خلال الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن القيمة المالية الكبيرة للتعاقدات لم تنعكس بالشكل المتوقع على نتائج الفريق ومشاركاته القارية.

وقال أمير عزمي مجاهد، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن الأهلي أبرم صفقات تجاوزت قيمتها مليار جنيه خلال الموسم الماضي، ورغم ذلك انتهى به الأمر إلى المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن حجم الإنفاق الكبير يطرح تساؤلات بشأن مدى الاستفادة الفنية من الصفقات، ومدى قدرتها على تحقيق أهداف النادي.