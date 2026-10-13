الرئاسة الأوكرانية: لم نتلقَّ تحذيرات من الشركاء بشأن إطلاق صواريخ باليستية باتجاه كييف

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها لم تتلقَّ أي تحذيرات من الشركاء بشأن إطلاق صواريخ باليستية باتجاه العاصمة كييف.

ولم يتضمن التصريح، وفقًا للمعلومات المتاحة، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد المحتمل أو توقيت إطلاق الصواريخ، كما لم يوضح الجهات التي كان يُنتظر صدور التحذيرات عنها.

ويأتي التصريح في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد المخاوف من الهجمات الصاروخية التي تستهدف المدن والمنشآت الحيوية في أوكرانيا.

ولم ترد في المعلومات المرسلة تفاصيل أخرى بشأن تقييم السلطات الأوكرانية للموقف أو الإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع أي تهديدات محتملة.