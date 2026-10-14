حمادة نصر يُفجّرها: الزمالك يستحق ضربتي جزاء أمام الأهلي .. والحكم سبب الهزيمة

أكد حمادة نصر، لاعب الزمالك السابق، أن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة كانت سببًا في هزيمة الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن الزمالك يستحق الحصول على ضربتي جزاء خلال اللقاء.

وأوضح نصر، في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل، أن بيان مجلس إدارة الزمالك جاء قويًا للحفاظ على حقوق النادي، مؤكدًا أن مواجهة الجيش الرواندي لن تكون سهلة، لكن الفريق الأبيض قادر على العودة بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب.

وأضاف أن عودة الفلسطيني عدي الدباغ إلى التشكيل الأساسي تمثل إضافة قوية للفريق، في ظل الإمكانيات المميزة التي يمتلكها اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة الهجومية.