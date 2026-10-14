نجم الزمالك السابق يفتح النار بعد «القمة»: الأبيض لا يُعفى من المسئولية ومعتمد جمال «مظلوم»

انتقد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أداء الفريق الأبيض خلال مواجهة الأهلي التي انتهت بخسارته بهدفين دون رد، مؤكدًا أن الفارق بين الفريقين كان واضحًا قبل اللقاء، رغم إشارته إلى تعرض الزمالك لظلم تحكيمي خلال المباراة.

وقال صالح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، إن الأهلي كان يتفوق على الزمالك من الناحية الفنية قبل انطلاق المواجهة، معتبرًا أن الظروف الحالية التي يمر بها الفريق الأبيض جعلت مباراة القمة مختلفة عما اعتادت عليه الجماهير في السنوات الماضية.

وأضاف أن الحظ لعب دورًا في الأهداف التي سجلها الأهلي، بينما لم يظهر المهدي سليمان بالمستوى المنتظر خلال اللقاء، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن معتمد جمال يواجه صعوبات كبيرة بسبب محدودية الخيارات المتاحة أمامه في قائمة الزمالك.

ورغم تعاطفه مع المدير الفني، شدد صالح على أن ذلك لا يمنح اللاعبين مبررًا للخسارة، مؤكدًا أن ارتداء قميص الزمالك يفرض على أي لاعب مسؤولية القتال من أجل الفريق، حتى في حال الاعتماد على عناصر شابة.

وفيما يتعلق بالجدل التحكيمي، رأى لاعب الزمالك السابق أن فريقه كان يستحق احتساب ركلتي جزاء خلال المباراة، منتقدًا ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع الحالات المتشابهة، بعدما أشار إلى أن بعض القرارات تُحتسب لأندية في مواقف معينة، بينما لا تتكرر المعاملة نفسها عندما تتعرض فرق أخرى لحالات مماثلة.