أول تعليق من البلوجر لولا فاني بعد وفاة طليقها في عقار حدائق القبة المنهار

نعت البلوجر لولا فاني طليقها النقيب ضياء مصطفي بعد وفاته تحت الانقاض عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت لولا فاني :"معقول انزل بوست موتك يا ضياء

انا لله وانا اليه راجعون ادعوله بالرحمه وادعولنا يربط ع قلوبنا بالصبر يارب".

ويذكر أنه قد أعلنت قوات الحماية المدنية في القاهرة، اليوم السبت، عن انتشال جثمان الشاب ضياء خالد، طليق البلوجر «لولا فاني»، أحد المفقودين أسفل أنقاض حادث انهيار 3 عقارات في منطقة حدائق القبة، إذ جاء ذلك بعد نحو 35 ساعة من الانتظار والحفر تحت الركام.

«ضياء»، الذي ظلّ مفقودًا منذ لحظة الانهيار صباح أمس الجمعة، كان أحد سكان العقارات الـ3 المنكوبة، التي انهارت عليه قبل أن تطمره الكتل الخرسانية وسط حالة من الفوضى والارتباك.



طليقته «لولا فاني» كانت قد كتبت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء الجمعة: «ادعوا لضياء.. تحت الأنقاض ومحدش قادر يوصل له»، لتتحول كلماتها إلى وسم تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وسط مطالبات بتكثيف جهود الإنقاذ.