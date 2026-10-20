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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري: نتنياهو يخشى هجومًا إيرانيًا يعرقل الانتخابات ويهدد حظوظه

نتنياهو
نتنياهو
عادل نصار

قال العميد أيمن الروسان، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن بنيامين نتنياهو يشعر بالقلق من احتمال تنفيذ إيران هجومًا صاروخيًا على مناطق داخل الأراضي المحتلة للتأثير على الانتخابات، معتبرًا أن تهديداته بإسقاط النظام الإيراني تعكس تبادلًا للتهديدات بين الجانبين.

وأضاف الروسان، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران غيّرت عقيدتها العسكرية من الدفاع إلى الهجوم، مستشهدًا بالاحتكاكات في مضيق هرمز، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين بعد تغيير وزير الدفاع، إلى جانب إسقاط طائرة ومحاولات ردع السفن في المضيق.

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي أن زيارة رئيس البنتاغون السرية إلى إسرائيل والاجتماع بنتنياهو لمدة ساعتين تهدف، وفق تقديره، إلى توجيه رسائل ردع حازمة، وتعكس مستوى متقدمًا من التنسيق الميداني المباشر والتخطيط العسكري، بعيدًا عن القنوات الدبلوماسية التقليدية، في ظل حساسية الوضع الداخلي الإسرائيلي.

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