بـ 11 تريليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد اتفاقًا لتنفيذ 4 مشروعات كبرى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية"، في إطار اليوم الثاني لأعمال منتدى مصر ٢٠٢٦، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشهد الرئيس السيسي الإعلان عن اتفاق لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات بقيمة ١١ تريليون جنيه، وهي مشروع شمال مدينتي، ومشروع على مساحة ١١.٣ مليون متر مربع في قلب الإسكندرية، وإنشاء وحدة اقتصادية شاملة في شكل مشروع صناعي لوجيستي عقاري بمنطقة أبوقير، وإنشاء وجهة ساحلية بالساحل الشمالي.



وفي هذه المناسبة، وجه الرئيس التهنئة لإبرام الاتفاق بشأن المشروعات، وأشار إلى أن الدولة تشجع المستثمرين على العمل في كافة المجالات، مؤكدا أهمية جانب الخدمة المجتمعية للمشروعات الاستثمارية، وطالب في هذا السياق بقيام الحكومة بالتعاون مع الشركة المنفذة لقيام الأخيرة بإنشاء ٢٠٠ ألف وحدة سكنية لغرض الايجار.



وفي ذات السياق، شدد الرئيس على ضرورة التزام الدولة بالانتهاء من كافة المشروعات ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة، وذلك بحد أقصى عام ٢٠٣٠، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الدولة له.