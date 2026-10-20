عاهل البحرين والرئيس الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها

عقد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم / الثلاثاء / جلسة مباحثات رسمية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث جرى استعراض عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما بحثا أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة، وسبل تطوير التعاون الاستراتيجي والارتقاء به إلى آفاق أشمل خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياسية والدفاعية والتنمية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة لما من شأنه خدمة مصالح وأهداف البلدين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأعرب الملك حمد - في كلمة له - عن اعتزازه بالتطور الملحوظ للعلاقات الثنائية بين بلاده وفرنسا، والتي كان من أحدث محطاته توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي خلال زيارة الملك حمد إلى فرنسا في فبراير الماضي، مؤكدا أنها خطوة تمهد لتعاون أوسع في المجالات الأمنية والطاقة والتقنية، وتدعم التبادل التجاري والعلمي والثقافي بين البلدين، وتنفيذ المشاريع الكبرى مع جمهورية فرنسا في قطاعات الطاقة والصناعة والمواصلات، ومن بينها مشروع السكك الحديدية الذي يربط، عبر الجسور الجديدة، البحرين بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الملك حمد إن زيارة الرئيس ماكرون تأتي في ظل ظروف إقليمية دقيقة، شهدت اعتداءات غير مبررة طالت سيادة الدول الخليجية وأمنها، كان من أحدثها الاعتداءات الحوثية على السعودية، التي تدينها البحرين بأشد العبارات، وتتضامن بشكل كامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وثمن العاهل البحريني مواقف فرنسا المتضامنة مع المنامة، ودورها في حماية الممرات البحرية ودعم استقرار المنطقة، وجهودها مع الولايات المتحدة الأمريكية لمساندة لبنان وسوريا، مؤكدا أن الأمن المستدام لا يتحقق إلا بالالتزام بقواعد النظام الدولي، واحترام سيادة الدول، واعتماد الحوار سبيلاً لمعالجة الأزمات.

وأشار الملك حمد إلى أنه من موقع عضوية البحرين في مجلس الأمن الدولي، نحرص على تعميق التنسيق مع فرنسا بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لإرساء سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

ومن جانبه، أكد الرئيس ماكرون ضرورة التكاتف في ظل الحرب الدائرة، موضحا أن فرنسا تبذل كل ما بوسعها للمساعدة في حماية البحرين من هذا العدوان، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون في مجال الدفاع والطاقة.

عقب ذلك، قلد الملك حمد، الرئيس الفرنسي، وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة تقديرًا لجهوده في توطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.

وشهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس إيمانويل ماكرون، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بالبحرين ووزارة أوروبا والشئون الخارجية بفرنسا بشأن التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتهدف المذكرة إلى تعزيز المهارات والكفاءات اللازمة لتطوير برنامج نووي مدني وضمان استدامتها، من خلال برامج تدريبية ملائمة.

ووقعها عن الجانب البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي، جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية.

وفي سياق متصل، أقام الملك حمد بن عيسى، مأدبة غداء تكريمًا للرئيس إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق بمناسبة زيارته الرسمية للمنامة، وتبادل الجانبان الأحاديث الودية التي تعبر عما يجمع البلدين من علاقات تاريخية وطيدة ومتميزة وحرص متبادل على مواصلة ترسيخها لما فيه الخير والازدهار لشعبيهما.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مقدمة مودعي الرئيس إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، لدى مغادرته البلاد.