قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: أزمة الإسكان والعشوائيات نتاج عقود من الخلل في منظومة التمليك والإيجار
أعلى سعر.. سعر الدولار والدرهم الإماراتي الآن في البنوك
شركات الطاقة العالمية: مصر بوابة غاز شرق المتوسط إلى الأسواق العالمية
شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى
باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى
الرئيس السيسي يشيد بتجربة عمدة السرارية: نموذج قادر على إحداث تحول في قرى مصر
الرئيس السيسي: المياه الجوفية وراء إزالة بعض المقابر.. وإنشاء 70 ألف مقبرة جديدة على 3 مراحل
قائد القوات البحرية: حماية السواحل المصرية والاقتصادية على مدار الساعة في ظل التحديات الإقليمية والدولية ودولية
منتدى مصر 2026.. الرئيس السيسي يستعرض حصاد تطوير النقل ويبحث مستهدفات المرحلة المقبلة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية لغرض الإيجار
بمراسم ملكية وعسكرية.. الملك تشارلز الثالث يستقبل سلطان عُمان في قلعة وندسور ببريطانيا
بعد تجاوزه 54 جنيها.. تعرف على أقل سعر بيع للدولار في البنوك اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عاهل البحرين والرئيس الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها

عاهل البحرين والرئيس الفرنسي
عاهل البحرين والرئيس الفرنسي
أ ش أ

عقد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم / الثلاثاء / جلسة مباحثات رسمية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث جرى استعراض عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
كما بحثا أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة، وسبل تطوير التعاون الاستراتيجي والارتقاء به إلى آفاق أشمل خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياسية والدفاعية والتنمية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة لما من شأنه خدمة مصالح وأهداف البلدين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وأعرب الملك حمد - في كلمة له - عن اعتزازه بالتطور الملحوظ للعلاقات الثنائية بين بلاده وفرنسا، والتي كان من أحدث محطاته توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي خلال زيارة الملك حمد إلى فرنسا في فبراير الماضي، مؤكدا أنها خطوة تمهد لتعاون أوسع في المجالات الأمنية والطاقة والتقنية، وتدعم التبادل التجاري والعلمي والثقافي بين البلدين، وتنفيذ المشاريع الكبرى مع جمهورية فرنسا في قطاعات الطاقة والصناعة والمواصلات، ومن بينها مشروع السكك الحديدية الذي يربط، عبر الجسور الجديدة، البحرين بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الملك حمد إن زيارة الرئيس ماكرون تأتي في ظل ظروف إقليمية دقيقة، شهدت اعتداءات غير مبررة طالت سيادة الدول الخليجية وأمنها، كان من أحدثها الاعتداءات الحوثية على السعودية، التي تدينها البحرين بأشد العبارات، وتتضامن بشكل كامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وثمن العاهل البحريني مواقف فرنسا المتضامنة مع المنامة، ودورها في حماية الممرات البحرية ودعم استقرار المنطقة، وجهودها مع الولايات المتحدة الأمريكية لمساندة لبنان وسوريا، مؤكدا أن الأمن المستدام لا يتحقق إلا بالالتزام بقواعد النظام الدولي، واحترام سيادة الدول، واعتماد الحوار سبيلاً لمعالجة الأزمات.
وأشار الملك حمد إلى أنه من موقع عضوية البحرين في مجلس الأمن الدولي، نحرص على تعميق التنسيق مع فرنسا بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لإرساء سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
ومن جانبه، أكد الرئيس ماكرون ضرورة التكاتف في ظل الحرب الدائرة، موضحا أن فرنسا تبذل كل ما بوسعها للمساعدة في حماية البحرين من هذا العدوان، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون في مجال الدفاع والطاقة.
عقب ذلك، قلد الملك حمد، الرئيس الفرنسي، وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة تقديرًا لجهوده في توطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.
وشهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس إيمانويل ماكرون، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بالبحرين ووزارة أوروبا والشئون الخارجية بفرنسا بشأن التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتهدف المذكرة إلى تعزيز المهارات والكفاءات اللازمة لتطوير برنامج نووي مدني وضمان استدامتها، من خلال برامج تدريبية ملائمة.
ووقعها عن الجانب البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي، جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية.
وفي سياق متصل، أقام الملك حمد بن عيسى، مأدبة غداء تكريمًا للرئيس إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق بمناسبة زيارته الرسمية للمنامة، وتبادل الجانبان الأحاديث الودية التي تعبر عما يجمع البلدين من علاقات تاريخية وطيدة ومتميزة وحرص متبادل على مواصلة ترسيخها لما فيه الخير والازدهار لشعبيهما.
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مقدمة مودعي الرئيس إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، لدى مغادرته البلاد.

عاهل البحرين مباحثات رسمية ماكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس دونالد ترامب

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

حسام حسن

عقوبات فيفا تهدد حسام حسن وزيكو بالغياب عن مباريات مهمة لمنتخب مصر

ترشيحاتنا

استثمارات مياه الشرب والصرف الصحى

منتدى مصر 2026..وزيرة الإسكان: 635.1 مليار جنيه لتطوير مياه الشرب والصرف الصحي خلال 12 عاما

وزير البترول

وزيرا البترول والطاقة القبرصي: تكامل البنية التحتية المصرية يفتح آفاقًا جديدة لتنمية غاز شرق المتوسط وتأمين إمدادات الطاقة للأسواق الإقليمية والأوروبية

ر سوق الأسهم السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 9952 نقطة

بالصور

قائد القوات البحرية: حماية السواحل المصرية والاقتصادية على مدار الساعة في ظل التحديات الإقليمية والدولية ودولية

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القوات البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القوات البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القوات البحرية

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة للجسم؟.. أخصائي تغذية يوضح

هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟
هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟
هل العجوة بالبيض والسمنة البلدي مفيدة غذائيًا؟

أعراض القولون العصبي.. 7 علامات شائعة تكشف الإصابة

اعراض القولون العصبي
اعراض القولون العصبي
اعراض القولون العصبي

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب رائحة كريهة في الأنف المستمرة.. ليه بتفتكري المواقف المحرجة قبل النوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

المزيد