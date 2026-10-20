القوات المسلحة اليمنية: نواصل توسيع الضغط القتالي ودفع الفصائل المسلحة للتراجع في تعز

أعلنت القوات المسلحة اليمنية مواصلة توسيع الضغط القتالي في محافظة تعز، بهدف دفع الفصائل المسلحة إلى التراجع، في ظل استمرار المواجهات والتطورات الميدانية التي تشهدها المحافظة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية، بحسب التصريح الوارد، استمرار التحركات العسكرية الرامية إلى تعزيز الضغط على مواقع الفصائل المسلحة في تعز، ومواصلة العمليات الميدانية لتحقيق تقدم على مختلف محاور المواجهة.

وتكتسب محافظة تعز أهمية استراتيجية في مسار الصراع اليمني، نظرًا لموقعها الجغرافي وطبيعة خطوط التماس المحيطة بها، فضلًا عن تأثير التطورات العسكرية فيها على الأوضاع الأمنية والإنسانية للسكان.

وتشهد الساحة اليمنية تحديات أمنية وعسكرية مستمرة، في ظل تعقيدات المشهد السياسي وتعدد جبهات المواجهة، الأمر الذي يجعل التطورات الميدانية في تعز محل متابعة، خصوصًا مع ارتباطها بموازين القوى على الأرض.

ولم يتضمن التصريح المتاح تفاصيل إضافية بشأن حجم التقدم العسكري المحقق، أو المواقع التي شملتها العمليات، أو طبيعة الخسائر في صفوف الأطراف المتواجهة.

ومن شأن البيانات العسكرية اللاحقة أن توضح مزيدًا من التفاصيل بشأن نتائج العمليات الميدانية واتجاهات التحرك خلال الفترة المقبلة.