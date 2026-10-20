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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي: طهران وموسكو تعملان بدرجة غير مسبوقة من التقارب

وزير الخارجية الأيراني
وزير الخارجية الأيراني
إلهام عبد العزيز

أعلن وزير الخارجية الإيراني أن طهران وموسكو تعملان معًا بدرجة من التقارب غير مسبوقة، في ظل استمرار الصراع بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

عراقجي:لم يسبق في تاريخنا أن تعاونت إيران وروسيا بهذا القدر من التقارب كما هو الحال الآن


وعقب اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، كشف عباس عراقجي أن الجانبين ناقشا الصراعات في أوكرانيا ولبنان وفلسطين واليمن، إلى جانب خطط لتوسيع التعاون الاقتصادي والنووي بين البلدين.


من جانبه، ألقى لافروف باللوم في اندلاع الصراع على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المبرر"، معربًا عن استعداد روسيا للمساعدة في التوصل إلى تسوية.

عراقجي الحرب الايرانية روسيا روسيا وايران

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