عراقجي: طهران وموسكو تعملان بدرجة غير مسبوقة من التقارب

أعلن وزير الخارجية الإيراني أن طهران وموسكو تعملان معًا بدرجة من التقارب غير مسبوقة، في ظل استمرار الصراع بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

عراقجي:لم يسبق في تاريخنا أن تعاونت إيران وروسيا بهذا القدر من التقارب كما هو الحال الآن



وعقب اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، كشف عباس عراقجي أن الجانبين ناقشا الصراعات في أوكرانيا ولبنان وفلسطين واليمن، إلى جانب خطط لتوسيع التعاون الاقتصادي والنووي بين البلدين.



من جانبه، ألقى لافروف باللوم في اندلاع الصراع على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المبرر"، معربًا عن استعداد روسيا للمساعدة في التوصل إلى تسوية.