وزير الداخلية يبحث مع نائب وزير الأمن العام الصيني تعزيز التعاون الأمني

استقبل محمود توفيق - وزير الداخلية ، وانغ تشى تشونج نائب وزير الأمن العام ورئيس الإدارة الوطنية للهجرة بجمهورية الصين الشعبية ، والوفد المُرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية .

تناول اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وسُبل تعزيزها ، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك ، حيث أعرب نائب الوزير الصينى عن أن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين ، مؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى مُختلف مجالات العمل الأمنى .

ومن جانبه رحب محمود توفيق - وزير الداخلية بالضيف الصينى والوفد المُرافق لسيادته ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على توطيد أواصر التعاون مع أجهزة الأمن بجمهورية الصين الشعبية، مُشيراً إلى حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم المُنظمة بمُختلف أشكالها فى ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية .