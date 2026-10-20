أشرف العزازي: «منتدى مصر 2026» يدعم الوعي ويحافظ على الهوية الوطنية



أكد الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن «منتدى مصر 2026» يستهدف تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الأصيلة، في ظل التحديات الفكرية التي فرضها التطور التكنولوجي وانتشار منصات التواصل الاجتماعي.

وقال أشرف العزازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “dmc”، أن المنتدى شهد مشاركة مؤسسات دينية وثقافية وتعليمية وإعلامية، من بينها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، بهدف توحيد الجهود لمواجهة الأفكار المغلوطة وتطوير الخطاب التوعوي.

الحفاظ على الهوية المصرية

وتابع أن الثقافة تمثل ركيزة للأمن القومي والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن نجاح الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات يتطلبان الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الوعي والحفاظ على الهوية المصرية.