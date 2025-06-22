تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 22 يونيو 2025 تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بمستوياتها المسجلة مساء أمس السبت، حيث فقد الجرام من عيار 21 نحو 5 جنيهات، ليعكس حالة من التذبذب في سوق الأصفر.

يأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الترقب لتطورات الأسواق العالمية، وتأثير الحرب الإقليمية بين إسرائيل وإيران على أسعار الذهب عالميًا، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار محليًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وبحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4800 جنيه للبيع، و4775 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بسعره أمس الذي سجّل 4805 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5480 جنيهًا للبيع، و5450 جنيهًا للشراء، متراجعًا بشكل طفيف مع انخفاض العيار الرئيسي في السوق، ويعد عيار 24 خيارًا مفضلًا لدى المدخرين والمستثمرين بفضل نقائه العالي وقيمته الاستثمارية الثابتة.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الذهب عيار 18 المستخدم بكثافة في صناعة المشغولات نحو 4110 جنيهًا للبيع، و4090 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 22 يونيو

بلغ سعر الجنيه الذهب (عيار 21 - 8 جرامات) نحو 38,360 جنيهًا للبيع، و38,160 جنيهًا للشراء، منخفضًا عن مستوياته السابقة التي بلغت 38,400 جنيه، وذلك بالتوازي مع تراجع عيار 21.

توقعات الذهب

توقع متعاملون في سوق الذهب أن تستمر حالة التذبذب خلال الأسبوع الجاري، مشيرين إلى أن الأسعار مرشحة للتراجع بشكل طفيف في ظل ركود الطلب المحلي، وثبات سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأكدت الشعبة أن السوق يعاني من حالة من الهدوء النسبي، حيث تراجعت وتيرة الشراء، وهو ما يحد من فرص حدوث قفزات كبيرة في الأسعار خلال الفترة القريبة.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر الأونصة الذهبية في السوق نحو 170,400 جنيهًا للبيع، و169,520 جنيهًا للشراء، أما في الأسواق العالمية، فقد بلغ سعر الأونصة نحو 3365.12 دولارًا، منخفضًا عن أمس، وسط تعاملات حذرة في البورصات العالمية المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وإيران.