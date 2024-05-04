صحة غزة تطالب بفتح تحقيق فوري في تعذيب واغتيال الدكتور عدنان البرش

بسجون الاحتلال..

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للمواثيق الدولية في التعامل مع القطاع الصحي والكوادر الطبية خلال العدوان على غزة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن آخر تلك الجرائم جريمة اغتيال الشهيد الدكتور عدنان البرش داخل معتقله.

وطالبت وزارة الصحة محكمة الجنايات الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بفتح تحقيق فوري وعاجل في جريمة تعذيب واغتيال الشهيد الدكتور عدنان البرش داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى 491 شهيدا من كوادر القطاع الصحي.

