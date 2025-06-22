«سقطة كبيرة».. إكرامي يفتح النار على تصريحات ميدو ضد الأهلي

فتح إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي الأسبق، النار على تصريحات بعض المسؤولين، وذلك بعد تصريحات أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، ضد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال إكرامي الشحات، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «عيب إن ده يحصل من لاعب كبير سابق في أحد الأندية ومسؤول دلوقتي، يهاجم لاعبي الأهلي ويقول إنهم فاقدون للأساسيات في كرة القدم».

وأضاف: «ما إنت عندك لاعيبة راحت الأهلي، يعني ما عندهمش أساسيات الكورة؟ سقطة منه إنه يقول حاجة زي دي. المفروض لاعيبة الأهلي دلوقتي أحسن لاعيبة في مصر وإفريقيا».

وتابع: «مينفعش تقول كلام على المَلَا على بطّال، لازم يكون فيه مصداقية في الكلام اللي بتقوله. إنت بتقول الكلام ده في دولة عربية، وإنت محسوب علينا كمصري، تقول كده على الأهلي! أنا شايف اللي قولته سقطة كبيرة».

وكان ميدو قد قال في تصريحات سابقة عبر برنامج «دورينا غير»: «صدق أو لا تصدق، أنا رجل زملكاوي، لكن كرجل مصري ومحب للكرة المصرية كنت قاعد بتفرج على المباراة وزعلان جدًا جدًا، لأن الموضوع أكبر بكتير من أهلي وزمالك. بالنسبالي ده أحسن فريق في مصر».

وأضاف: «المفروض اللاعبين يقدموا مردود أفضل من كده بكتير حتى لو هيخسروا المباراة. النهارده أنا آسف إني أكون بتابع ماتش لفريق عنده تاريخ كبير زي الأهلي، وكل اللاعبين في الملعب بلا استثناء مش عارفين يعملوا أساسيات الكورة! الاستلام والتسليم، الوقوف في الكرات الثابتة، والتحركات.. أساسيات الكورة مش عارفين يعملوها! فده كرجل مصري محب للكرة المصرية يخليني أزعل وأحزن على اللي وصلتله الكورة المصرية».