قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية إيران: الضربة الأمريكية ستكون لها عواقب وخيمة
رسالة تحذيرية من إكرامي الشحات قبل مواجهة بورتو ..ماذا قال؟
ملاحظو الثانوية العامة ينتشرون باللجان للتأكد من تشغيل كاميرات المراقبة قبل الامتحان
ترامب ينشر لقطات من إشرافه شخصيًا على الضربة الأمريكية على إيران | شاهد
أعلى سعر صرف للدولار اليوم الأحد 22-6-2025
هل يجوز للمرأة تعليم الرجال تلاوة القرآن وعلومه؟.. الإفتاء تحسم الجدل
امتحانات الثانوية العامة | التعليم تتابع وصول أسئلة اللغة العربية إلى اللجان
كيا سيراتو كوبيه 2011.. أسعار أشهر سيارة شبابية في سوق المستعمل
تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة
إكرامي يهاجم رباعي الأهلي: محبتكم نعمل شوبينج دلوقتي يعني والناس حزينة من الخسارة
بيان عاجل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية بعد ضرب المفاعلات في إيران
اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش مستقبل كليات التربية في مصر بين الواقع والمأمول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«سقطة كبيرة».. إكرامي يفتح النار على تصريحات ميدو ضد الأهلي

رد ناري من إكرامي بعد تصريحات ميدو ضد الأهلي: سقطة منه و عيب
رد ناري من إكرامي بعد تصريحات ميدو ضد الأهلي: سقطة منه و عيب
علا محمد

فتح إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي الأسبق، النار على تصريحات بعض المسؤولين، وذلك بعد تصريحات أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، ضد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال إكرامي الشحات، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «عيب إن ده يحصل من لاعب كبير سابق في أحد الأندية ومسؤول دلوقتي، يهاجم لاعبي الأهلي ويقول إنهم فاقدون للأساسيات في كرة القدم».

وأضاف: «ما إنت عندك لاعيبة راحت الأهلي، يعني ما عندهمش أساسيات الكورة؟ سقطة منه إنه يقول حاجة زي دي. المفروض لاعيبة الأهلي دلوقتي أحسن لاعيبة في مصر وإفريقيا».

وتابع: «مينفعش تقول كلام على المَلَا على بطّال، لازم يكون فيه مصداقية في الكلام اللي بتقوله. إنت بتقول الكلام ده في دولة عربية، وإنت محسوب علينا كمصري، تقول كده على الأهلي! أنا شايف اللي قولته سقطة كبيرة».

وكان ميدو قد قال في تصريحات سابقة عبر برنامج «دورينا غير»: «صدق أو لا تصدق، أنا رجل زملكاوي، لكن كرجل مصري ومحب للكرة المصرية كنت قاعد بتفرج على المباراة وزعلان جدًا جدًا، لأن الموضوع أكبر بكتير من أهلي وزمالك. بالنسبالي ده أحسن فريق في مصر».

وأضاف: «المفروض اللاعبين يقدموا مردود أفضل من كده بكتير حتى لو هيخسروا المباراة. النهارده أنا آسف إني أكون بتابع ماتش لفريق عنده تاريخ كبير زي الأهلي، وكل اللاعبين في الملعب بلا استثناء مش عارفين يعملوا أساسيات الكورة! الاستلام والتسليم، الوقوف في الكرات الثابتة، والتحركات.. أساسيات الكورة مش عارفين يعملوها! فده كرجل مصري محب للكرة المصرية يخليني أزعل وأحزن على اللي وصلتله الكورة المصرية».

إكرامي الشحات الأهلي المسؤليين أحمد حسام ميدو الزمالك لعيبة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

بلطجة داخل فيلا.. تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين حسام حسن وزوجته

لولا فاني

أول تعليق من البلوجر لولا فاني بعد وفاة طليقها في عقار حدائق القبة المنهار

بعد موافقة الرئيس السيسي رسميًا.. كم ستزيد المعاشات في يوليو؟

بعد تصديق الرئيس السيسي رسميًا.. كم ستزيد المعاشات في يوليو؟

500 جنيه.. مفاجآت في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 بعد الزيادة الجديدة

500 جنيه.. مفاجآت في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 بعد الزيادة الجديدة

المستشار طلبة فوزي شلبي رئيس المحكمة

لعب عيال يقود "بقّال" في البدرشين للمؤبد .. تفاصيل صادمة

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

دولار امريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-6-2025

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

إسرائيل وإيران

تأثير حرب إسرائيل وإيران على الاقتصاد العالمي .. اقتصادي يوضح

نشأت الديهي

الديهي: الحرب بين إيران وإسرائيل مرشحة للتصعيد

محمد كمال

إيران ترفض الاستسلام.. أستاذ علوم سياسية يكشف سيناريوهات حرب طهران وتل أبيب

بالصور

تصميم غريب .. جميلة عوض تخطف الأنظار بجمالها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان جريء .. روبي تثير الجدل بظهور لافت

روبي
روبي
روبي

خسرت حياتها وزوجها بسبب السحر.. مأساة البلوجر لولا فاني تشعل السوشيال ميديا

البلوجر لولا فاني
البلوجر لولا فاني
البلوجر لولا فاني

فستان كاجوال .. هيدي كريم تستعرض رشاقتها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد