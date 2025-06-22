قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى في إسرائيل بعد قصف مواقع نووية في إيران
ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول البطيخ؟
هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب
مسئول بالبيت الأبيض: ترامب تحدّث مع نتنياهو بعد الضربات على إيران
إعلامي يكشف سبب عرقلة مفاوضات الزمالك مع المدرب البرتغالي باولو بينتو
إيران تؤكد وقوع هجمات على موقع فوردو النووي
رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
وزير التموين يطلق بشرى سارة: لا مساس بسعر الخبز المدعوم رغم ارتفاع التكاليف
استخراج كعب العمل 2025.. خطوات الحصول عليه إلكترونيا
برلماني: تقدم مصر في جذب الاستثمارات يؤكد فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
حكم من حلف بالله كذبًا.. الأزهر للفتوى يجيب
إيران: إخلاء منشآت نطنز وفوردو وأصفهان قبل القصف الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

والد أشرف داري: اللاعب سعيد بالتواجد في الأهلي ومع ريبييرو.. وأنباء رحيله «شائعات»

أشرف دارى
أشرف دارى
رباب الهواري

أكد زهير داري والد اللاعب أشرف داري، مدافع النادي الأهلي أن أنباء رحيل اللاعب عن الفريق خلال الفترة المقبلة مجرد شائعات.

وقال زهير داري في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "الحديث عن عدم اقتناع المدرب ريبيرو باللاعب أشرف داري غير صحيح، فالصحافة المغربية هي من أطلقت هذه الأنباء الخاطئة".

وأضاف: "اللاعب سعيد مع المدرب الجديد، ومع زملائه في الفريق والإدارة، وهناك حب واحترام متبادل بينهم".

وأكمل: "أشرف داري محبوب لدى جماهير الأهلي وإدارة النادي، وسوف يستمر مع الفريق حتى نهاية عقده".

وأردف: "اللاعب قدم مباراتين بمستوى جيد في بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن، رغم التعادل في المباراة الأولى والخسارة في الثانية".

واختتم حديثه قائلًا: "لو كان هناك أمر حقيقي، لخرج عبر الصحافة المصرية، وليس المغربية لكن هنا في المغرب، هناك العديد من الصحفيين المنتمين لأندية معينة، والذين يهاجمون بعض اللاعبين المحترفين في الخارج".

أشرف دارى الأهلي صفقات الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل؟

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

صورة أرشيفية

حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

محكمة

المشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

بلطجة داخل فيلا.. تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين حسام حسن وزوجته

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل

لولا فاني

أول تعليق من البلوجر لولا فاني بعد وفاة طليقها في عقار حدائق القبة المنهار

صورة ارشيفية

زيادة 15% في اليوم دا .. بشرى لأصحاب المعاشات

بعد موافقة الرئيس السيسي رسميًا.. كم ستزيد المعاشات في يوليو؟

بعد تصديق الرئيس السيسي رسميًا.. كم ستزيد المعاشات في يوليو؟

ترشيحاتنا

قانون الخدمة المدنية

تعاقدات التخصصات النادرة.. القانون يمنح الحكومة حق الاستفادة من ذوي الخبرة

التنسيقية

«التنسيقية» تعقد صالونًا حول مرور 7 سنوات على تأسيسها.. المشاركون: : قصة نجاح ملهمة

الهندس إيهاب محمود

الجيل: مصر قادرة على تحويل التحدي لانطلاقة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر

بالصور

فستان جريء .. روبي تثير الجدل بظهور لافت

روبي
روبي
روبي

خسرت حياتها وزوجها بسبب السحر.. مأساة البلوجر لولا فاني تشعل السوشيال ميديا

البلوجر لولا فاني
البلوجر لولا فاني
البلوجر لولا فاني

فستان كاجوال .. هيدي كريم تستعرض رشاقتها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي المهن التمثيلية: دعم الفن والثقافة أولوية وطنية| صور

جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية
جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية
جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد