قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتبهوا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس اليوم وظاهرتين جويتين
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف داري: أسعى للمزيد من الألقاب مع الأهلي.. ومواجهة إنتر ميامي صعبة

اشرف داري
اشرف داري
عبدالحكيم أبو علم

أكد المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية لاعبي الفريق من أجل تقديم مستوى متميز  خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال داري: «نستعد بشكل قوي لمواجهات كأس العالم للأندية، والجميع في حالة تركيز شديد، وصلنا إلى أمريكا مبكرًا، ودخلنا الأجواء سريعًا، ولاعبو الأهلي لديهم رغبة قوية  في تحقيق نتائج جيدة، وهناك رغبة في بذل أقصى جهد لتحقيق نتائج طيبة، ونتمنى تقديم المستوى المطلوب لإسعاد الجمهور».

وأضاف: «نتدرب بشكل جيد، ونعمل على الفوز بجميع المواجهات في كأس العالم للأندية، ومواجهة الافتتاح ستكون قوية، ولا بد أن نكون في قمة تركيزنا لتحقيق الفوز بها. ونركز على جميع مباريات المجموعة، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، وسنعمل على الفوز بالمباراة الأولى للدخول بشكل أفضل في باقي المواجهات».

وأكمل مدافع الأهلي: «خوسيه ريبيرو مدرب جيد، ويعمل معنا بشكل جيد، وقمنا بالتدرب على أسلوب لعبه، ونعمل على اللعب بشكل جماعي وتقديم مستوى طيب خلال المباريات. ونحن عائلة واحدة داخل الأهلي ، وهدفنا  تحقيق نتائج جيدة وإسعاد جمهور النادي بصفة خاصة والشعب المصري بصفة عامة».

وتابع: «فخورون بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ونسعى لأن نكون على قدر المسئولية وإسعاد الجميع».

وأضاف: «الحمد لله على التتويج بالدوري، رغم أننا كنا بعيدين في مرحلة معينة، لكن اللاعبين كانوا رجالًا ونحن عائلة واحدة وبذلنا جهدًا كبيرًا، ونافسنا على اللقب حتى الرمق الأخير، وأشكر اللاعبين والجماهير التي ساندت الفريق».

وأكمل: «الموسم الأول لي مع الأهلي كان رائعًا على مستوى البطولات، نجحنا في الفوز بـ3 ألقاب، وأسعى للفوز بجميع الألقاب ، وأن أكون جزءًا مهمًّا من التتويج بتلك البطولات خلال المرحلة المقبلة».

وأضاف: «وجود عدد من اللاعبين المغاربة أمر رائع للغاية، وعندما وصلت للأهلي كان من قبلي رضا سليم ويحيى عطية الله، اللذين ساهما في تأقلمي سريعًا مع الفريق، ولعب محمد الشناوي وعمرو السولية دورًا  كبيرًا في دخولي الأجواء سريعًا. وأتمنى أن أحقق الفوز مع الأهلي بجميع البطولات في الموسم المقبل».

وعن الفارق بين كأس العالم للمنتخبات وكأس العالم للأندية قال: «لعبت مع منتخب المغرب في مونديال 2022 وسجلت هدفًا أمام  كرواتيا، أما بالنسبة إلى كأس العالم للأندية فتضم فرقًا قوية من قارات مختلفة، وإن شاء الله نسعي  لتحقيق نتائج جيدة».

النادي الأهلي اشرف داري كرة القدم بطولة كاس اعالم للاندية الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

Apple Maps

iOS 26 يمنح تطبيق Apple Maps تحديثات ذكية وشكلًا جديدًا بفضل «Liquid Glass»

آبل

ماك أو إس 26 "تاهو".. واجهة تطبيقات جديدة تحل محل Launchpad وتحديثات جوهرية قادمة

سماعات الأذن

أبل تعلن عن ميزات جديدة لـ سماعات AirPods .. إليك التفاصيل

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد