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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف داري: مباراة ميامي صعبة وهدفنا إسعاد الجماهير

أشرف داري
أشرف داري
عبدالحكيم أبو علم

اكد أشرف داري، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أهمية وصعوبة مباراة الأهلي مع فريق إنتر ميامي غدًا في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وقال أن جميع اللاعبين يدركون اهمية هذه المواجهة وعازمون على تحقيق الفوز وتقديم مباراة كبيرة تليق باسم الأهلي وتاريخ مشاركاته في البطولة.

وأضاف: الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في مونديال الأندية، وهناك الكثير من اللاعبين الذين سبق لهم المشاركة في النسخ السابقة من البطولة، مؤكدًا أن الأهلي جاهز وبقوة لتحدي مباراة الافتتاح وتقديم صورة تليق بالأهلي وجماهيره.

وأوضح أن تطلعاته وتطلعات جميع لاعبي الفريق كبيرة في الوصول بعيدًا في مونديال الأندية، وتقديم ما يستحقه النادي الأهلي وجماهيره الوفية، التي تساند الفريق في جميع المناسبات.

واختتم بأنه يعد الجماهير ببذل كل نقطة عرق في مباراة إنتر ميامي حتي يظهر الأهلي في افتتاح مونديال الأندية بالصورة المشرفة التي تسعد جماهيره في كل مكان، مؤكدًا أن الأهلي يمتلك مقومات كبيرة لتحقيق الفوز غدًا أمام ميامي والوصول لأبعد نقطة في البطولة.

النادي الأهلي أشرف داري كأس العالم للأندية انتر ميامي كأس العالم للاندية

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