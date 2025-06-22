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محمود المخبزي يكشف كواليس معسكر الأهلي قبل موقعة بورتو.. ولماذا سمح ريبيرو للاعبين بالتنزه؟
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود المخبزي يكشف كواليس معسكر الأهلي قبل موقعة بورتو.. ولماذا سمح ريبيرو للاعبين بالتنزه؟

محمود المخبزي
محمود المخبزي
علا محمد

كشف الناقد الرياضي محمود المخبزي عن كواليس معسكر الأهلي قبل مباراة بورتو، والسبب الحقيقي وراء قرار ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، بالسماح للاعبين بالتسوّق.

وقال المخبزي في تصريحات عبر برنامج «اللعيب» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «اللي حصل شوية دوشة كده بسبب خروج لاعبي الأهلي للتنزّه بناءً على قرار ريبيرو، والقرار ده كان بالتنسيق بين ريبيرو والكابتن محمد يوسف».

وأضاف: «الإسباني شاف إن المعسكر فيه حالة ملل وغضب بين اللاعبين، وحس إن من بعد ماتش بالميراس إنهم مش مركزين، لدرجة إنه بعد التدريب قال: اللي عاوز يخرج يخرج أو يتمشّى، زي ما شوفنا في المولات».

وتابع: «شفنا حالة غضب كبيرة بعدها من الجماهير، لكن هو شاف إنه لازم يخرج اللاعبين من الحالة دي، لأن اللعيبة نفسها زعلانة جدًا».

واستكمل: «مباراة بورتو مش مباراة صعود فقط، الكابتن الخطيب تواصل مع الكابتن محمد يوسف، ووصله رسالة معناها إننا عاوزين مباراة تليق باسم النادي الأهلي، وعاوزين نتيجة تقول إن الأهلي كان جدير بالتواجد في كأس العالم للأندية».

وأكد: «بالنسبة للجزء الفني، في تغييرات هتحصل كتير في التشكيل خلال التدريبات، لأسباب منهم مروان عطية، اللي خطف الأنظار في الماتش الأخير، والبديل الأساسي ليه هو أليو ديانج، وفي استقرار كبير جدًا على ده».

وختم: «ريبيرو حتى الآن لم يستقر على من سيشغل مركز الظهير الأيسر، وعودة كوكا للتدريبات شجّعت المدرب يرجّعه للمشاركة تاني، وهو مش مقتنع بأداء يحيى عطية الله رغم اللي قدّمه، وكمان فيه تركيز من المدرب على أشرف بن شرقي، وربما يتواجد في التشكيل الأساسي للأهلي».

الناقد الرياضي محمود المخبزي كواليس بورتو الأهلي كأس العالم للأندية ريبيرو

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