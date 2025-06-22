أستاذ علوم سياسية: من الصعب تنفيذ أي عملية برية أمريكية أو إسرائيلية في إيران

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، على آخر مستجدات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: “من الصعب تنفيذ أي عملية برية أمريكية أو إسرائيلية في إيران”.

وتابع محمد كمال: "إيران على استعداد لتقديم أي آلية للتفتيش على المنشآت النووية الإيرانية لأمريكا والدول الغربية، لكنها لن تقبل (صفر تخصيب)".

ولفت محمد كمال، إلى أن إيران ترفض أن تأتي مستسلمة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية".