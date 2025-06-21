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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سايسية: الدفاع عن سماء إسرائيل تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية

محمد كمال
محمد كمال
هاني حسين

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، على آخر مستجدات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل .


وقال محمد كمال في حواره  مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  إسرائيل اختارت أن تحارب إيران  ولم يتم إجبارها".

وتابع محمد كمال :"  إسرائيل ترغب في توريط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب إيران".

وأكمل محمد كمال، أن  الدفاع عن سماء إسرائيل تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت محمد كمال، إلى أن إيران ترفض أن تأتي مستسلمة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

إيران إسرائيل اخبار التوك شو امريكا احمد موسى

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