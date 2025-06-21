أستاذ علوم سايسية: الدفاع عن سماء إسرائيل تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، على آخر مستجدات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل .



وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل اختارت أن تحارب إيران ولم يتم إجبارها".

وتابع محمد كمال :" إسرائيل ترغب في توريط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب إيران".

وأكمل محمد كمال، أن الدفاع عن سماء إسرائيل تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت محمد كمال، إلى أن إيران ترفض أن تأتي مستسلمة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.