بيان عاجل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية بعد ضرب المفاعلات في إيران

قالت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إنه لم يرصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج.

وأوضحت الهيئة في منشور على منصة "إكس": "لم يرصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة، ودول الخليج العربية؛ نتيجة الاستهدافات العسكرية الأمريكية لمرافق إيران النووية".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية الأحد بأن جزءا من منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم وموقعي أصفهان ونطنز النوويين تعرضا لهجوم، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي قصفها.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مرتضى حيدري المتحدث باسم إدارة الأزمات في محافظة قم قوله "قبل ساعات قليلة، وبعد تفعيل الدفاعات الجوية في قم وتحديد أهداف معادية، تعرض قسم من موقع فوردو النووي لهجوم بضربات جوية معادية"، مؤكدًا عدم وجود تسرب إشعاعي.

وقال ترامب، في رسالة جديدة على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "موقع فردو قد دُمر".

كما نشر ترامب في منشور آخر أنه سيلقي خطاباً للشعب الأمريكي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت واشنطن، حول "عمليتنا العسكرية الناجحة جداً في إيران".

وقال ترامب: "هذه لحظة تاريخية للولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، وللعالم أجمع"، مضيفاً: "على إيران الآن أن توافق على إنهاء هذا الحرب".