إيران تؤكد وقوع هجمات على موقع فوردو النووي

قالت لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم الإيرانية، إن جزءًا من منطقة موقع فوردو النووي تعرض لاعتداء جوي.

من جانب آخر، قال التلفزيون الإيراني إن المواقع النووية التي قصفتها أمريكا لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعًا.

ونقل التلفزيون عن معاون الشؤون الأمنية في أصفهان قوله: "شهدنا اعتداءات قرب المنشآت النووية في أصفهان ونطنز".

ومنذ قليل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قصف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني. تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي، فوردو. وجميع الطائرات في طريقها الآمن إلى الوطن".

ويدعم الجيش الأمريكي إسرائيل في جهودها الدفاعية، ومع ذلك تؤكد الحكومة الأمريكية حتى الآن أنها لا تشارك في القتال بين إسرائيل وإيران.

ونقلت وكالة "أكسيوس" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن إسرائيل تلقت إخطارًا مسبقًا من إدارة ترامب بشأن الضربات الأمريكية التي استهدفت 3 منشآت نووية في إيران.