إيران تهدّد باستهداف مفاعل ديمونة وتحذر واشنطن من التدخل العسكري

لوّح مسئول إيراني رفيع المستوى، أمس السبت، بإمكانية استهداف مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي في حال توسعت الحرب الحالية إلى "أبعاد جديدة"، مشددًا على أن ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة سيكون أسهل من استهداف العمق الإسرائيلي.

وأضاف المسؤول، في تصريحاته لقناة "الجزيرة"، أن "دخول الولايات المتحدة في الحرب إلى جانب إسرائيل سيعرض مصالحها في الشرق الأوسط لخطر شديد"، محذرًا من أن التدخل الأمريكي يعني تحول النزاع إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

وأكد أن الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل "أحدثت تأثيرًا كبيرًا" رغم محاولات تل أبيب التكتم على حجم الخسائر. كما أشار إلى أن إيران تمتلك ترسانة صاروخية متطورة تتجاوز ما تم استخدامه حتى الآن في الصراع، وقال: "لدينا صواريخ أكثر تطورًا مما استخدمناه حتى الآن، وسنستخدمها بلا شك إذا استدعى الأمر ذلك".

وكشف المسؤول الإيراني أن الحرس الثوري يمتلك "اطلاعًا دقيقًا" على حجم مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية، مؤكداً أن "تصميم الهجمات الإيرانية يستهدف استنزاف هذا المخزون بشكل مدروس ومنهجي".

تحذيرات من استهداف الدعم العسكري الخارجي لإسرائيل

وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء"، التابع للقوات المسلحة الإيرانية، بأن "أي معدات عسكرية أو رادارية يتم إرسالها من أي دولة لدعم إسرائيل ستُعتبر هدفًا مشروعًا للقوات الإيرانية". وأضاف أن "النظام الصهيوني العدواني خسر بالفعل جزءًا كبيرًا من قدراته الرادارية والدفاعية، ويواجه الآن نقصًا في الذخائر والمعدات العسكرية".

موقف إيراني رسمي

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده "ستستخدم حقها في الدفاع المشروع إذا قررت الولايات المتحدة التدخل عسكريًا في النزاع". وأضاف أن الرد الإيراني على واشنطن سيكون "بنفس الطريقة التي تم بها الرد على إسرائيل"، في إشارة إلى الضربات الصاروخية التي نفذتها إيران ضد مواقع إسرائيلية خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيحسم قرار التدخل العسكري خلال الأسبوعين المقبلين، وسط تحذيرات متكررة من مسؤولين أمريكيين بأن "الخيارات العسكرية الأمريكية ليست مجرد رسائل إعلامية، بل استعدادات فعلية على الأرض".