إيران تضع شرطها للعودة للمفاوضات النووية

وضعت إيران مساء السبت شرطها من أجل العودة للمفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية،وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن المفاوضات مرهونة بوقف الهجمات الإسرائيلية.

يأتى ذلك في وقت طرح المبادرة التركية من أجل إعادة إحياء ملف المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية على الأراضي التركية في إتجاه آخر فتح الرئيس الأمريكي ترامب باب التفاوض مع الجانب الإيراني مُعلنا إرساله لنائبه الرئاسي جي دي فانس،والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إذا كان ذلك ضروري للتوصل إلى اتفاق.

فى سياق آخر رفض الرئيس الإيراني بزشكيان المبادرة الأوروبية للتفاوض حول النووي الإيراني الداعية لتصفير النووي متمسكا بحقه المشروع في تخصيب اليورانيوم لإنتاج الطاقة المتجددة سلميا.