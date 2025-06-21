قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كجوك : نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
مهيب عبد الهادي: كنا سيبنا عماد النحاس أو كولر
أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟
وفاة والد الفنانة عزة بهاء
ليست جماهير الأهلي.. تعرف على المشجعين الأكثر تواجدا في المونديال
وسط توقعات بضرب إيران.. قاذفات الشبح الأمريكية "بي-2" تتحرك من قواعدها
فى ذكراه .. قصة خلاف وصلح العندليب وأم كلثوم
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2025 الدور الأول
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهداء| تفاصيل
الرئيس السيسي وملك البحرين يعربان عن قلقهما من التصعيد الجاري بالمنطقة
تنسيق 2025.. قائمة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المعتمدة رسميًا
غارات إسرائيلية عنيفة على إيران واغتيال قائد بارز| .. ومحلل: تل أبيب تتخطى الخط الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسط توقعات بضرب إيران.. قاذفات الشبح الأمريكية "بي-2" تتحرك من قواعدها

قاذفات أمريكية
قاذفات أمريكية
محمد على

كشفت صحيفة يو كيه ديفيس جورنال البريطانية، عن مغادرة قاذفات الشبح B-2 التابعة للقوات الجوية الأمريكية قاعدة وايتمان الجوية في ولاية ميسوري بدعم من ثماني طائرات كيه سي- 135 للتزود بالوقود جواً.

ويبدو أن الطائرة متجهة نحو دييجو جارسيا، وهي قاعدة عسكرية أمريكية استراتيجية في المحيط الهندي.

طائرات B-2

تُظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية مجموعتين، كلٌّ منهما تضم ​أربع طائرات تزود بالوقود، تلتقيان بالقاذفات فوق كانساس.

كانت طائرات B-2 تستخدم رمز النداء "MYTEE21"، وهو الرمز الذي ارتبط سابقًا بمهام قاذفات الشبح.

تأتي هذه الخطوة في ظل إعادة تموضع أوسع للأصول العسكرية الأمريكية تجاه أوروبا والشرق الأوسط. 

ونشر حساب آير كرافت سبوتس على منصة إكس الراصد لتحركات الطيران الدولية تحرك الطائرة الخطيرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، نُشرت عشرات الطائرات الأمريكية، بما في ذلك مقاتلات وناقلات نفط ومنصات مراقبة، في المنطقة. 

كما تتقدم للمنطقة حاملتا طائرات عملاقتان تابعتان للبحرية الأمريكية، إلى جانب عناصر بحرية وجوية أخرى.

بي-2 سبيريت مخصصة لمهام بعيدة المدى

صُممت طائرة بي-2 سبيريت لمهام هجومية بعيدة المدى، وهي قادرة على حمل أسلحة تقليدية ونووية وهي الطائرة الأمريكية الوحيدة المصممة خصيصًا لاختراق أهداف شديدة التحصين، مثل المنشآت تحت الأرض.

ويشير وجود ثماني طائرات وقود تدعم المهمة إلى عملية واسعة النطاق، وبينما لم تؤكد وزارة الدفاع رسميًا الوجهة أو الهدف، فإن حجم وتنسيق الرحلات يشيران إلى انتشار مُخطط له مسبقًا.

وفي الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات على ضربة وشيكة إلا أن توقيت هذه الخطوة مهم بالنظر إلى التوترات الحالية المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني والموقف الأمريكي في المنطقة.

قاذفة شبح بعيدة المدى

تعد بي-2 سبيريت  قاذفة شبح بعيدة المدى، تُشغّلها القوات الجوية الأمريكية وصُممت لاختراق أنظمة الدفاع الجوي المتطورة وإطلاق الأسلحة التقليدية والنووية. 

وتستطيع الطائرة التحليق لأكثر من 6000 ميل بحري دون الحاجة للتزود بالوقود، وتحمل ما يصل إلى 40,000 رطل من الذخائر داخليًا.

ويسمح لها مظهرها الشبحي بالتهرب من كشف الرادار، مما يجعلها مناسبة لمهام الضربات عالية الخطورة ضد أهداف مُحصّنة جيدًا.

ودخلت بي-2 الخدمة منذ أواخر التسعينيات، وتلعب دورًا محوريًا في العمليات الاستراتيجية بعيدة المدى.

قنبلة جي بي يو-57 الخارقة

وتعد طائرة بي-2 مجهزة لحمل قنبلة جي بي يو-57 الخارقة، وهي قنبلة ثقيلة دقيقة التوجيه مصممة لتدمير الأهداف المدفونة عميقًا.

يزن هذا السلاح 30,000 رطل، ويمكنه اختراق طبقات التربة والصخور والخرسانة المسلحة قبل أن ينفجر.

تستطيع القاذفة حمل قنبلتين من هذه الذخائر في آن واحد، مما يسمح لها بضرب الهياكل المحصنة في طلعة جوية واحدة. 

وتمنح هذه القدرة طائرة بي-2 دورًا فريدًا في استهداف المنشآت تحت الأرض البعيدة عن متناول القنابل التقليدية أو صواريخ كروز.

المواقع النووية الإيرانية

تقع العديد من المواقع النووية الإيرانية، بما فيها منشأة فوردو، تحت الأرض وتحميها طبقات من المواد المقواة.

ويُعتقد أن هذه المواقع بعيدة عن متناول معظم الأسلحة المُلقاة جوًا، باستثناء تلك التي تحملها طائرات مثل بي-2.

وأفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، السبت، بأن الولايات المتحدة أرسلت قاذفات من طراز “بي 2” نحو المحيط الهادئ، في ظل تقديرات إسرائيلية بأن تلك القاذفات قادرة على تدمير منشأة “فوردو” النووية جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.

وتسعى تل أبيب إلى الحصول على دعم مباشر من واشنطن في استهداف المنشأة التي تُعد من أبرز المنشآت النووية الإيرانية وأكثرها تحصينا، وتقع داخل نفق أسفل جبل قرب مدينة قم، على عمق يراوح بين 80 و90 مترا تحت الأرض، ما يجعل استهدافها تحديا عسكريا بالغ التعقيد.

خبراء عسكريين يشككون

ولا تملك أي دولة في العالم، باستثناء الولايات المتحدة، القدرة التقنية على محاولة تدمير هذه المنشأة، إلا أن خبراء عسكريين يشككون في قدرتها على تدمير منشأة “فوردو” بشكل كامل، بسبب عمقها وتعقيد هندستها الصخرية، ما يضع واشنطن أمام حسابات.

ونقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي مطلع على خطط الهجوم على إيران، لم تسمه، قوله: “فوردو إحدى المنشآت المدرجة بقائمة الأهداف، وعندما نحتاج إلى ذلك ونتلقى الأوامر بمهاجمتها سنفعل”.

وتقول الصحيفة: “فوردو منشأة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، تقع على بُعد حوالي 30 كيلومترًا شمال شرق مدينة قم في إيران”.

وتابعت: “فوردو هي إحدى المنشأتين الرئيسيتين للبرنامج النووي الإيراني المخصصتين لتخصيب اليورانيوم، إلى جانب المنشأة الأكبر في نطنز”.

3 سيناريوهات

وبشأن إمكانية مهاجمتها، قالت الصحيفة إن الخيارات هي “أولا هجوم جوي باستخدام قنابل أمريكية: القنبلة المعروفة باسم موآب (MOAB – Massive Ordnance Air Blast)، وهي قنبلة موجهة، تُعتبر ثاني أكبر قنبلة في العالم، ويتراوح وزنها بين 13 و14 طنًا، وتُطلق من قاذفات استراتيجية”.

أما الخيار الثاني، وفق هآرتس، فهو “هجوم إسرائيلي باستخدام قاذفات أمريكية، مع أن هذا الخيار يبدو غير واقعي في هذه المرحلة”.

وأشارت إلى أن الخيار الثالث “هو هجوم الأزرق والأبيض (سلاح الجو الإسرائيلي) باستخدام كل الوسائل المتاحة لسلاح الجو، من الطائرات الشبحية إلى طائرات النقل، وما هو أبعد من ذلك”.

والأربعاء، قالت صحيفة “معاريف” العبرية، إن إسرائيل تستعد لضرب المنشأة، وإنها لا تنتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في الهجوم.

ومنذ فجر 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

قاذفات الشبح B 2 قوات الجوية الأمريكية قاعدة وايتمان الجوية ولاية ميسوري ثماني طائرات كيه سي 135 دييجو جارسيا طائرة بي 2 سبيريت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة

6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة

هتزيد كام؟.. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة

هتزيد كام؟.. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة رسميًا

ترشيحاتنا

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

ارشيفية

انقلب بهم الميكروباص.. إصابة 8 أشخاص في حادث على طريق جمصة

رئيس مجلس الدولة يتفقد مجمع محاكم البحيرة

رئيس مجلس الدولة يتفقد مجمع محاكم البحيرة

بالصور

فيها عيوب خطيرة.. نيسان تتهرب من استدعاء 2 مليون سيارة

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

5 فوائد لتناول رمانة واحدة يومياً.. تغير صحتك بالكامل

فوائد تناول الرمان يوميًا
فوائد تناول الرمان يوميًا
فوائد تناول الرمان يوميًا

احذر ترك طفلك في السيارة ولو لدقائق خلال الصيف.. ارتفاع حاد في وفيات الأطفال

الأطفال السيارات الساخنة
الأطفال السيارات الساخنة
الأطفال السيارات الساخنة

احذرها.. 6 أعراض تحذيرية تشير إلى سرطان العظام

أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام

فيديو

ياسمين عز

سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

لقاء سويدان

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

شيرين رضا

قبل النجومية.. شيرين رضا تكشف كواليس أول إعلان لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد