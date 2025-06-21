مجلس التعاون الخليجي يحذر من استهداف المنشآت النووية الإيرانية

حذر أعضاء مجلس التعاون الخليج العربي، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من عواقب الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية في اجتماعهم الاستثنائي اليوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه أعرب المشاركون في اجتماع مجلس التعاون الخليجي العربي عن قلقهم إزاء الوضع الحالي في المنطقة خلال اجتماع مع رافائيل جروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحذروا جروسي من العواقب الخطيرة لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وقال ممثلو مجلس التعاون الخليجي إن أي هجوم على المنشآت قد يكون له عواقب وخيمة على الإشعاع النووي.

وذكروا أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية يعد انتهاكا للقانون الدولي.

بدأ الاجتماع الاستثنائي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم في اسطنبول بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس العراقي، ووزراء خارجية وممثلين عن أعضاء آخرين في المنظمة.