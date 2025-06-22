ترامب: موقع فوردو النووي في إيران انتهى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن موقع فودرو النووي الإيراني "انتهى".

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" "موقع فوردو انتهى".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، قصف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني. تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي، فوردو. وجميع الطائرات في طريقها الآمن إلى الوطن".

ويدعم الجيش الأمريكي إسرائيل في جهودها الدفاعية، ومع ذلك تؤكد الحكومة الأمريكية حتى الآن أنها لا تشارك في القتال بين إسرائيل وإيران.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" إن "قاذفات أمريكية من طراز B-2 شاركت في ضربات على مواقع نووية إيرانية".