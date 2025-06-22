إيران تصف المقترحات الأوروبية حول برنامجها النووي بـ «غير الواقعية»

وصف مسؤول إيراني كبير، السبت، المقترحات التي قدمتها القوى الأوروبية بشأن كبح جماح برنامج إيران النووي بأنها "غير واقعية"، معتبرًا أنها تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق سياسي في ظل تصاعد المواجهات مع إسرائيل، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ويأتي هذا الموقف الإيراني بالتزامن مع استمرار المواجهات العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران منذ أكثر من أسبوع، في أعقاب الغارات الإسرائيلية التي طالت أهدافًا عسكرية ومنشآت حساسة داخل الأراضي الإيرانية، من بينها منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي لطهران.

تحركات عسكرية أمريكية وسط الجمود الدبلوماسي

على الصعيد العسكري، كشفت مصادر أمريكية، السبت، أن الولايات المتحدة بدأت بنقل قاذفات قنابل من طراز "بي-2" إلى قاعدة جزيرة غوام في المحيط الهادئ، في خطوة وصفها مراقبون بأنها رسالة ضغط واضحة لإيران، رغم تأكيد المسؤولين الأمريكيين عدم إصدار أوامر حتى الآن بتحريك هذه القاذفات نحو منطقة الشرق الأوسط.

ويمتلك هذا النوع من القاذفات القدرة على حمل قنابل خارقة للتحصينات، تُعد من بين الأسلحة القليلة القادرة على استهداف المنشآت النووية الإيرانية المحصنة مثل مجمع "فوردو".

وفي المقابل، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إنها نفذت سلسلة جديدة من الغارات على عشرات المواقع العسكرية في جنوب غربي إيران، في إطار حملة إسرائيلية متصاعدة لوقف تقدم البرنامج النووي الإيراني.

محاولات دبلوماسية متعثرة

وعلى المستوى السياسي، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، بنظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في جنيف، في محاولة للبحث عن مسار دبلوماسي يوقف التصعيد العسكري المستمر.

إلا أن المسؤول الإيراني الكبير الذي تحدث لـ"رويترز" أكد أن المقترحات الأوروبية "لن تقرّب الطرفين من اتفاق إذا أصرت العواصم الأوروبية على خطوطها الحمراء الحالية"، مشددًا على أن منع إيران من تخصيب اليورانيوم بالكامل هو "طريق مسدود". وأضاف أن طهران سترجع إلى العاصمة لمراجعة العروض، لكنها لن تقبل التفاوض على ما وصفه بـ"القدرات الدفاعية المشروعة".

إسرائيل تعلن مقتل قيادي إيراني بارز

وفي سياق التصعيد الميداني، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن مقتل سعيد إيزادي، قائد فرع فلسطين في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة قم وسط إيران.

وقال كاتس إن إيزادي لعب دورًا كبيرًا في دعم وتسليح حركة "حماس"، وكان له صلة مباشرة بالإعداد للهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووصف كاتس العملية بأنها "إنجاز كبير للمخابرات والقوات الجوية الإسرائيلية"، في حين لم يصدر تأكيد رسمي من الحرس الثوري الإيراني بشأن مقتل إيزادي، واكتفت وسائل الإعلام الإيرانية بالإشارة إلى مقتل خمسة من عناصر الحرس في هجمات إسرائيلية أخرى على مدينة خرم آباد.

وتضاربت الروايات حول الضربة في قم، حيث أفادت تقارير أولية بمقتل فتى يبلغ من العمر 16 عامًا وإصابة اثنين آخرين، قبل أن تظهر تقارير لاحقة تتحدث عن استهداف شخصية عسكرية كبيرة.