أكسيوس: ترامب أبلغ إسرائيل قبل ضرب المواقع النووية في إيران

نقلت وكالة "أكسيوس" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن إسرائيل تلقت إخطارًا مسبقًا من إدارة ترامب بشأن الضربات الأمريكية التي استهدفت 3 منشآت نووية في إيران.

ومنذ قليل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قصف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني. تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي، فوردو. وجميع الطائرات في طريقها الآمن إلى الوطن".

ويدعم الجيش الأمريكي إسرائيل في جهودها الدفاعية، ومع ذلك تؤكد الحكومة الأمريكية حتى الآن أنها لا تشارك في القتال بين إسرائيل وإيران.

