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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى في إسرائيل بعد قصف مواقع نووية في إيران

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أعلنت إسرائيل، في الساعات الأولى من صباح الأحد، رفع حالة التأهب وزيادة القيود في أنحاء البلاد، بعد إعلان الولايات المتحدة أنها شنت ضربات على 3 منشآت نووية في إيران.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له: "بمصادقة وزير الدفاع وفي ختام تقييم الوضع تقرر انه ابتداء من اليوم في تمام الساعة 03:45 سيطرأ تغيير فوري في سياسة الاحتماء للجبهة الداخلية".

وأضاف: "في إطار التغييرات تقرر نقل جميع المناطق في البلاد إلى مستوى العمل الضروري حيث تشمل التعليمات حظر الأنشطة التعليمية والاحتشاد ومراكز العمل باستثناء مناطق العمل الضرورية ويجب مواصلة متابعة والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية".

ومنذ قليل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قصف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني. تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي، فوردو. وجميع الطائرات في طريقها الآمن إلى الوطن".

ويدعم الجيش الأمريكي إسرائيل في جهودها الدفاعية، ومع ذلك تؤكد الحكومة الأمريكية حتى الآن أنها لا تشارك في القتال بين إسرائيل وإيران.

ونقلت وكالة "أكسيوس" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن إسرائيل تلقت إخطارًا مسبقًا من إدارة ترامب بشأن الضربات الأمريكية التي استهدفت 3 منشآت نووية في إيران.

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