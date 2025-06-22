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ترامب: دمَّرنا منشآت إيران النووية وعلى طهران أن تصنع السلام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: دمَّرنا منشآت إيران النووية وعلى طهران أن تصنع السلام

ترامب
ترامب
أحمد قاسم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا أن القوات الأمريكية نفذت "هجمات كبيرة وناجحة" استهدفت منشآت إيران النووية الرئيسية في فردو ونطنز وأصفهان، مؤكدًا أن العمليات حققت أهدافها بالكامل وتم خلالها "القضاء الكلي" على هذه المنشآت.

ضربات دقيقة ونجاح عسكري “رائع”

وفي تصريحات متلفزة وعبر منشورات متزامنة على منصته "تروث سوشيال"، شدد ترامب على أن الهدف من العملية كان تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، وهو ما وصفه بأنه "نجاح عسكري رائع". وقال الرئيس الأمريكي: "لقد تم القضاء كليًا على منشآت إيران النووية الثلاثة.. لقد أسقطنا حمولة كاملة من القنابل على منشأة فوردو، الموقع الأساسي لبرنامج إيران النووي".

وأشار ترامب إلى أن العملية تمت بدقة عالية، مضيفًا أن "جميع الطائرات المشاركة عادت سالمة وباتت الآن خارج المجال الجوي الإيراني"، معتبرًا أن هذه الضربات تمثل رسالة واضحة لطهران وللعالم بأن واشنطن لن تقبل بأي تهديد نووي قادم من إيران.

دعوة لصنع السلام وتحذير من تصعيد أكبر

وفي لهجة تجمع بين الضغط والتهديد، قال ترامب: "يجب على إيران أن تصنع السلام الآن"، محذرًا في الوقت ذاته من أن "الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير إذا لم تصنع إيران السلام". وأضاف أن هدف الولايات المتحدة هو منع إيران من امتلاك أي قدرات نووية مستقبلًا، مؤكداً أن الخيار العسكري سيبقى مطروحًا طالما لم تتجه طهران نحو اتفاق سلام يضمن أمن المنطقة والعالم.

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