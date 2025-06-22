إكرامي يهاجم رباعي الأهلي: محبتكم نعمل شوبينج دلوقتي يعني والناس حزينة من الخسارة

هاجم إكرامي الشحات، نجم النادي الأهلي السابق، بعض لاعبي الفريق الأحمر الذين خرجوا في جولة تسوق بأحد المولات التجارية في الولايات المتحدة خلال الساعات الأخيرة.

وقال إكرامي، في تصريحات عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «واقعة لا تصح، لو الجماهير هاجمتهم أو تحرشت بيهم أو حد احتك بلاعب في ظل الغضب من مستوى الفريق في آخر مباراتين، كان الوضع هيبقى إيه؟ في لاعيبة كتير منزلتش، مش الكل نزل عشان نكون منصفين، والمفروض كابتن الفريق يكون له دور».

وأضاف: «الأهلي في أمريكا من أول الشهر، وكان فيه أسبوع كامل قبل الفترة الرسمية للبطولة اللي بدأت يوم 12 يونيو الجاري، واللاعبين نزلوا في الفترة دي وعملوا شوبينج، وكان ممكن يستنوا لبعد الماتش الجاي وينزلوا يعملوا شوبينج، محبكتش دلوقتي يعني».

وعلى صعيد المباراة، نجح بالميراس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر اللقاء بعد هجمة مرتدة سريعة.

وكان بالميراس قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 49 بعد خطأ من وسام أبو علي الذي سجّل بالخطأ في مرماه، إثر رأسية سكنت شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.