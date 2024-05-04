نادين نجيم تثير الجدل بهذا الفستان| شاهد

حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت نادين نجيم في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الذهبي المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

وانتعلت نادين نجيم حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا كشف عن جمال ملامحها.