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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بملابس جريئة.. نادين نجيم تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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وأثارت نادين نجيم الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة مع جاكت و تنورة قصيرة للغاية باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

لم تبالغ نادين نجيم في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها طلة بسيطة للغاية و غير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا مرتكزًا على الألوان الترابية غير المبالغ فيها.

نادين نجيم 
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