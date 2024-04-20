عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نادين نسيب نجيم تثير ضجة بفستان أسود مكشوف

نادين نجيم
نادين نجيم

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الانظار بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وتألقت نادين نسيب نجيم، بإطلالة فاتنة مرتديه فستان مجسم جرئ باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت نادين نجيم، أن تترك شعرها البني  منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز، نالت اعجاب متابعيها.

IMG_٢٠٢٤٠٤٢٠_٠٨٠٥١٩
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٠_٠٨٠٥١٩

يذكر ان اخر اعمال نادين نجيم مسلسل "عشرين أربع وعشرين" من بطولة محمد الأحمد، ورفيق علي أحمد، وكارمن لبس، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، وهو من كتابة بلال شحادات، إنتاج شركة "الصبّاح" وإخراج فيليب أسمر، وهو مؤلف من 15 حلقة.

وتقدم نادين نسيب نجيم في مسلسل 2024 شخصية “النقيب سما عقل”، التي سبق وقدمتها في مسلسل 2020، وفي أحداث مسلسل 2024 ستكون الأمور مختلفة تماما وبعيدة كل البعد عن مسلسل 2020، وتدور في إطار أكثر إثارة مع وجود عوالم وشخصيات جديدة.

آخر أعمال نادين نسيب نجيم

كما شاركت نادين نسيب نجيم فى مسلسل "وأخيرا" وهو عمل اجتماعي ويتضمن عناصر التشويق والإثارة، وتدور أحداثه حول بطلة المسلسل "نادين" التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضي مخيف تخفيه عمن حولها، حتى لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه الآن.


مسلسل "وأخيرا" من بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، وغيرهم من النجوم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن إخراج أسامة الناصر، المسلسل بطولة نادين نحسب نجيم وقصي خولي وزينة مكي ويُشارك أيضًا إلى جوار نادين نسيب نجيم وقُصي خولي في بطولة مسلسل وأخيرا ثُلة من النجوم مثل: إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس، وسعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.

 

IMG_٢٠٢٤٠٤٢٠_٠٨٠٥١٩ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٠_٠٨٠٥١٩ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٠_٠٨٠٥١٩
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٠_٠٨٠٥١٩
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٠_٠٨٠٥٣٧
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٠_٠٨٠٥٣٧

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

300 ألف شقة جديدة| مفاجأة من الإسكان لمحدودي الدخل.. و9 مليارات جنيه دعم للمستفيدين

ترشيحاتنا

%50 أقل من المستورد.. رئيس شعبة الأدوية يعلن موعد انخفاض أسعار لبن الأطفال

آلاف الإسرائيليين يحتجون على حكومة نتنياهو ويطالبون بانتخابات جديدة

عمرو أديب يمازح أحمد السقا: صحتك حلوة معدي عمرو دياب

اللحظات الأولى لاندلاع حريق حديقة منتزه بور فؤاد التاريخية.. شاهد

الذباب الصحراوي يجتاح مصر مع رياح الخماسين.. تحذير رسمي وهذه مخاطر وجوده

باسم سمرة: اشتغلت مسلسل العتاولة وأنا مطمن ومبسوط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب جريء.. ميرنا نور الدين تنشر صورة سيلفي على إنستجرام

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

عانى منه فى آخر أيامه.. حقائق خفية عن مرض صلاح السعدني| تفاصيل

ملعقة من زبدة الفول السوداني.. ماذا تفعل لجسمك؟| خبير تغذية يجيب

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ