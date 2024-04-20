نادين نسيب نجيم تثير ضجة بفستان أسود مكشوف

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الانظار بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وتألقت نادين نسيب نجيم، بإطلالة فاتنة مرتديه فستان مجسم جرئ باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نادين نجيم، أن تترك شعرها البني منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز، نالت اعجاب متابعيها.

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يذكر ان اخر اعمال نادين نجيم مسلسل "عشرين أربع وعشرين" من بطولة محمد الأحمد، ورفيق علي أحمد، وكارمن لبس، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، وهو من كتابة بلال شحادات، إنتاج شركة "الصبّاح" وإخراج فيليب أسمر، وهو مؤلف من 15 حلقة.

وتقدم نادين نسيب نجيم في مسلسل 2024 شخصية “النقيب سما عقل”، التي سبق وقدمتها في مسلسل 2020، وفي أحداث مسلسل 2024 ستكون الأمور مختلفة تماما وبعيدة كل البعد عن مسلسل 2020، وتدور في إطار أكثر إثارة مع وجود عوالم وشخصيات جديدة.

آخر أعمال نادين نسيب نجيم

كما شاركت نادين نسيب نجيم فى مسلسل "وأخيرا" وهو عمل اجتماعي ويتضمن عناصر التشويق والإثارة، وتدور أحداثه حول بطلة المسلسل "نادين" التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضي مخيف تخفيه عمن حولها، حتى لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه الآن.



مسلسل "وأخيرا" من بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، وغيرهم من النجوم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن إخراج أسامة الناصر، المسلسل بطولة نادين نحسب نجيم وقصي خولي وزينة مكي ويُشارك أيضًا إلى جوار نادين نسيب نجيم وقُصي خولي في بطولة مسلسل وأخيرا ثُلة من النجوم مثل: إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس، وسعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.