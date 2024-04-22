هبة مجدي تستعرض أناقتها بفستان ستان.. شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة هبة مجدي، وذلك خلال حضورها حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق مخرج مسلسل "حق العرب".

تألقت هبة مجدي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون وبلوزة باللون البني المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت هبة مجدي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الذهبي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات اللافتة

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هبة مجدي على خصلات شعرها الالمنسجله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مساحيق التجميل.



