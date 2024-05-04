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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

الأمير بدر
الأمير بدر

أفادت صحيفة “سبق” السعودية بوفاة الأمير ‎بدر بن عبد المحسن عن عمر ناهز 75 عاماً.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، في وقت سابق، وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبد العزيز، حيث تمت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر في مسجد الإمام التركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وكان الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، أدى صلاة الميت على الأميرة هيا بنت سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، بجامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة معه الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، والأمير خالد بن عبد العزيز بن مشاري، والأمير سعد بن محمد بن سعود بن فرحان، والأمير عبد العزيز بن محمد بن سعد بن فرحان، والأمير بندر بن عبد الله بن ناصر، والأمير خالد بن سعود بن مشاري، والأمير عبد المحسن بن سعود بن مشاري، والأمير خالد عبد الله بن مشاري، والأمير فيصل بن عبد الله بن محمد بن مشاري، والأمير خالد بن سعود بن محمد بن مقرن آل مشاري، وعدد من الأمراء والمسئولين وجمع من المواطنين.

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