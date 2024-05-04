إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية حيث تكثر التساؤلات حاليا عن كل ما يخص موسم الحج 2024؛ فهو يعتبر أهم ما يبحث عنه المصريون خلال الفترة الراهنة، حيث ينتظر المسلمون موسم الحج لأداء المناسك المقدسة.

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وقد بدأت الاستعدادات لهذا الموسم فى المملكة العربية السعودية، ووضع الخطط لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة فى الموسم المقبل، حيث تتوافد جموع الحجاح على المشاعر المقدسة رافعين القلوب قبل العيون نحو السماء طالبين من الله العفو والغفران .

أعلن الأمن العام السعودي بدء تنفيذ التعليمات المنظمة لموسم حج 2024/1445 التي تقضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، أعتبارًا من يوم السبت 25 شوال 1445 الموافق 4 مايو 2024 ، وذلك يمنع من لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، على أنه سيتم إعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهات المختصة ، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة ، أو تصريح عمرة ، أو تصريح حج من حيث أتوا.

و بدأت بالفعل المديرية العامة للجوازات بالسعودية باستقبال إصدار تصاريح الدخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية السعودية (أبشر) وبوابة مقيم دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات ، وتتيح منصة أبشر أفراد إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة ، ومن خلال بوابة مقيم الإلكترونية يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعامل في المنشآت التي مقرها العاصمة المقدسة ، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام ( أجير) خلال موسم الحج.

وكان قد كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن ضوابط المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، مشيرا إلى أن المملكة حددت عددا من المعايير لأداء المناسك المقدسة.

وأضاف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، خلال تصريحات إعلامية أن المملكة أقرت بعدم السماح لأداء مناسك الحج لكل أصحاب الزيارات مثل العائلية- الشخصية- التجارية- العمل- السياحة، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تأشيرة خاصة بأداء فريضة الحج.