عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية حيث تكثر التساؤلات حاليا عن كل ما يخص موسم الحج 2024؛ فهو يعتبر أهم ما يبحث عنه المصريون خلال الفترة الراهنة، حيث ينتظر المسلمون موسم الحج  لأداء المناسك المقدسة.

شاهد الفيديو:

وقد بدأت الاستعدادات لهذا الموسم فى المملكة العربية السعودية، ووضع الخطط لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة فى الموسم المقبل، حيث تتوافد جموع الحجاح على المشاعر المقدسة رافعين القلوب قبل العيون نحو السماء طالبين من الله العفو والغفران .

أعلن الأمن العام السعودي بدء تنفيذ التعليمات المنظمة لموسم حج 2024/1445 التي تقضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، أعتبارًا من يوم السبت 25 شوال 1445 الموافق 4 مايو 2024 ، وذلك يمنع من لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، على أنه سيتم إعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهات المختصة ، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة ، أو تصريح عمرة ، أو تصريح حج من حيث أتوا.

و بدأت بالفعل المديرية العامة للجوازات بالسعودية باستقبال إصدار تصاريح الدخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية السعودية (أبشر) وبوابة مقيم دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات ، وتتيح منصة أبشر أفراد إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة ، ومن خلال بوابة مقيم الإلكترونية يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعامل في المنشآت التي مقرها العاصمة المقدسة ، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام ( أجير) خلال موسم الحج.

وكان قد كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن ضوابط المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، مشيرا إلى أن المملكة حددت عددا من المعايير لأداء المناسك المقدسة.

وأضاف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، خلال تصريحات إعلامية أن المملكة أقرت بعدم السماح لأداء مناسك الحج لكل أصحاب الزيارات مثل العائلية- الشخصية- التجارية- العمل- السياحة، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تأشيرة خاصة بأداء فريضة الحج.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

وزير آسيوي سابق يضرب زوجته حتى المـ وت.. فيديو مروع أغضب العالم

موضوعات متعلقة

أخيرا 25٪ تراجعا في البيض والدواجن .. اعرف الأسعار الجديدة.. فيديو

فرصة للشراء.. الذهب يتراجع وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

الصحة تنشر رقم الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التسمم بالفسيخ.. تعرف عليه

38 إصابة في يوم واحد.. وباء جديد ينتشر بسبب ارتفاع الحرارة براجستان| تفاصيل

الصحة تنشر قوافل علاجية تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد.. اعرف الأماكن

السعودية تجدد مطالبها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة

بكاء النجوم على المسرح عرض مستمر.. قصة دموع شيرين في الكويت والكينج بالإسكندرية

محمد صلاح يخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية قديمة في أحدث ظهور.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ماهر بإطلالات ملفتة في حفل جدة| أيهما أجمل؟

في شم النسيم.. طرق خفيفة وصحية لتجهيز الفسيخ والرنجة

قريبًا.. إدخال ألعاب الفيديو والواقع الافتراضي في السيارات

شيء غريب بالأسفل.. ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم في دبي| تفاصيل

فيديو

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

أحمد السقا: اتدفنت أربع ساعات تحت الرمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ