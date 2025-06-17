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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزيرة البيئة

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزيرة البيئة
وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزيرة البيئة
علي صالح

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

قدم د. عبد العاطي تهنئته للسيدة وزيرة البيئة بمناسبة اختيارها لتولي منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو ما يعكس كفاءة وخبرة سيادتها والتقدير الذى تحظى به على المستوى الدولى، مشيداً بالتنسيق والتعاون الوثيق بين وزارة الخارجية ووزارة البيئة فى الملفات المختلفة، بما يسهم في تعزيز الدور الرائد لمصر في قضايا تغير المناخ.

 وتناول اللقاء التعاون المشترك القائم بشأن مبادرة تغير المناخ واستدامة السلام التى تم اطلاقها خلال الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام, وهو ما يعكس تكامل الأدوار بين الوزارات لخدمة المصلحة الوطنية.

وحرص وزير الخارجية على الإشادة بالدور المشترك بين الوزارتين في تنسيق الموقف الوطني تجاه مختلف القضايا البيئية، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود من أجل إعداد المشروعات ذات الأبعاد البيئية والمناخية استعداداً لتقديمها إلى صناديق التمويل مثل صندوق الخسائر والأضرار، وصندوق المناخ الأخضر.

وزير الخارجية وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بدر عبد العاطي السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تغير المناخ لمؤتمر المناخ COP27

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