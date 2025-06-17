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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حسن صحتك.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا الحمراء؟

الفاصوليا الحمراء
الفاصوليا الحمراء
رنا عصمت

 تعد الفاصوليا الحمراء غنية كذلك بمضادات الأكسدة المتنوعة التي يحتاجها الجسم بالإضافة للعديد من المعادن الهامة وفيتامينات المجموعة ب (Vitamin B complex)، الأمر الذي يجعلها كنزًا غذائيًا قيمًا.

الفاصوليا الحمراء هي أحد أنواع البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية الرائعة التي يحتاجها جسمك، ززفقا لموقع إكسبريس نقدم لك فى هذا التقرير  فوائد الفاصوليا الحمراء.

فوائد الفاصوليا الحمراء

هذه هي أهم فوائد الفاصوليا الحمراء التي عليك معرفتها في ما يأتي:

1-تُساهم في خفض مستوى الكولسترول السيئ

بسبب احتواء الفاصوليا الحمراء على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة فإن تناولها بانتظام يساعد بشكل فعال على خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم، وما يتبع ذلك من مضاعفات صحية، مثل: تصلب الشرايين، والجلطات.

2-تُسرع من خسارة الوزن الزائد..

قد يساعد تناول الفاصوليا الحمراء بانتظام على خسارة الوزن الزائد، والسبب في ذلك يعود لأمور وعوامل مختلفة، ومنها: غنى الفاصوليا بالألياف الغذائية المشبعة التي تقلل من الرغبة في تناول الطعام على مدار اليوم.

كما أن الفاصوليا الحمراء تحتوي على أنواع خاصة من المواد الغذائية والبروتينات التي تبطئ عملية الهضم، وتقلل من امتصاص الكربوهيدرات والنشويات.

3-تُقوي مناعة الجسم

من فوائد الفاصوليا الحمراء قدرتها على دعم وتقوية مناعة الجسم بشكل ملحوظ، وذلك بسبب غناها بفيتامين ج (Vitamin C) الهام لصحة جهاز المناعة.

إذ يساعد فيتامين ج على إنتاج المزيد من كريات الدم البيضاء المناعية والكولاجين الذي يحتاجه الجسم لإصلاح أنسجته المتضررة.

4-تُحسن مستويات سكر الدم

تعد الفاصوليا الحمراء مفيدة لمرضى السكري، إذ تساعد محتوياتها الغذائية الغنية خاصةً الألياف على تنظيم مستويات سكر الدم وإبقائها تحت السيطرة ومنع أي رفعات مفاجئة فيها.

أما بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري فإن تناول الفاصوليا الحمراء يحافظ على تنظيم مستويات سكر الدم لديهم.

5-تُحسن صحة جهاز الدوران

تساعد وبشكل عام على تحسين صحة القلب وجهاز الدوران، وذلك بعدة طرق مختلفة، مثل:

6-خفض مستويات ضغط الدم.

تقليل فرص الإصابة بالنوبات والجلطات القلبية ومرض القلب المحيطي.

تحسين الدورة الدموية وتقوية تدفقها في مختلف أجزاء الجسم.

لذلك يُنصح بتناول الفاصوليا الحمراء للأشخاص الأكثر عرضة لمرض القلب، ومنهم مرضى ضغط الدم.

7-تُخلص الجسم من السموم

يساعد تناول الفاصوليا الحمراء بانتظام على طرد السموم والفضلات من الكبد وتنظيف الجسم بشكل طبيعي.

8-تدعم عملية الهضم

أحد أكثر فوائد الفاصوليا الحمراء أهمية هو قدرتها الفعالة على تحسين عمليات الهضم في الجسم بشكل كبير، إذ إن محتواها من الألياف يساعد على تحفيز القناة الهاضمة لإنتاج عصارات هاضمة، وأنزيمات تعمل على تحسين الهضم، وحركة الطعام خلال الجهاز الهضمي.

كما أن الاستهلاك المنتظم لهذا النوع من البقوليات يساعد على التخلص من الإمساك وقرحة المعدة.

9-تحمي الجنين من التشوهات

قد يساعد قيام الحامل بتناول كوب أو نصف كوب يوميًا من الفاصوليا الحمراء الصحية على تقليل فرص إصابة الجنين بالتشوهات، خاصةً مع محتوى هذه البقوليات العالي من حمض الفوليك (Folic acid) الذي تحتاجه الحامل.

10-تقوي العظام

تحتوي الفاصوليا الحمراء على مستويات عالية من المعادن والفيتامينات المختلفة، ما يجعلها هامة بشكل خاص لتدعيم العظام وتقويتها والحفاظ على كثافتها.

كل هذا يجعل من تناول الفاصوليا الحمراء روتينًا غذائيًا مهمًا للحماية من هشاشة العظام وللحفاظ على العظام قوية مع التقدم في العمر.

11-تُقلل من خطر الإصابة بالسرطان

تحتوي الفاصوليا الحمراء على نسب عالية من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تجعل لها دورًا فعالًا في مقاومة السرطانات والشوارد الحرة التي تسببها.

12-تزيد من نمو العضلات

تعد الفاصوليا الحمراء من المصادر الممتازة للبروتينات النباتية، لذا فإن تناولها بانتظام مع ممارسة التمارين الرياضية يساعد على نمو العضلات وتقويتها بشكل كبير، وبذلك تعد من الأطعمة المفيدة من أجل كمال الأجسام والحفاظ علة الوزن في آنٍ واحد.

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