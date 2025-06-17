مصر للطيران تسير 22 رحلة جوية لإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة

تواصل الناقل الوطني مصر للطيران، تسيير جسرها الجوي، لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، حيث تسير على مدار اليوم، وعدد 22 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة.

تسير مصر للطيران، رحلات اليوم، بواقع "8 رحلات جدة - القاهرة ، 2 رحلة جدة - باماكو ، 11 رحلة المدينة المنورة - القاهرة، 1 رحلة المدينة المنورة - أسوان".

يأتي ذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والأوقاف والصحة والسياحة وحجاج قرعة الجيزة وبورسعيد والشرقية والدقهلية وتضامن القاهرة والأسكندرية والمنوفية وأسوان والمنيا، وحجاج دولة مالي، والحجاج الفلسطينين، وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.