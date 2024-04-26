موجود في كل منزل ... مكون لطرد الناموس دون مبيد

يعتبر الناموس من الحشرات المزعجة جدا عندما تتواجد في المنازل والبيوت لأنها تشكل خطر كبير على الأطفال والاضرار



ومن الممكن أن تتسب لدغة الناموس على جلد الانسان في أضرار عديدة فهي تتغذى على دماء الانسان و تكون هذه الحشرات ملوثه وعندما تقوم بلدغه وتتغذى على الدماء فإنها يمكن ان تأتي له بأمراض عديده



كما أن الناموس يسبب تهيج شديد لجسم الانسان ويسبب له حساسية شديدة، كذلك عندما تكثر حشره الناموس في المنزل فإنها تجعل البيئة الخاصة بالبيت ليست صحية تماما ولذلك يقوم أفراد الأسرة بالبحث عن طرق التخلص من الناموس الموجود في البيت ومن الطرق الطبيعية التي يمكنك استخدامها هي:



يمكنكم استخدام النعناع في القضاء على الناموس فان له رائحه ذكية و رائحه نفاذة يهرب منها الناموس عندما يقوم بشمها يمكنك استخدامه للقضاء على الناموس بغليه في الماء ويمكن وضعه في الرشاش او بخاخ ورشه في الهواء او في الأماكن التي يتواجد بها الناموس بكثرة فان النعناع من اكثر الطرق الفعالة التي تعمل على طرد الناموس من المنزل.

كما يمكن استخدام الريحان لإبعاد البعوض عن المنزل.

يعتبر الريحان من الأعشاب العطرية التي تتميز برائحتها النفاذة والقوية، وعادةً ما يتم استخدامه لتزيين البيوت وإعداد أطباق الطعام المختلفة، إلّا أنّه من الممكن استخدامه أيضاً في التخلص من الناموس، ويكون ذلك من خلال وضع كمية من أوراق الريحان على الشبابيك ومدخل الباب وفي غرف النوم، حيث تطرد رائحته الناموس من المكان.