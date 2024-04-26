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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طبيبة تفجر مفاجأة عن البيض الفاسد بالأسواق

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن البيض 

 

 وقالت الدكتورة سماح بمناسبة أن هيبقي فيه اقبال ع البيض عشان شم النسيم خلي بالكم من علامات فساد البيض  وظهور الألوان والروائح الغير طبيعية والغير مألوفة 
 

ومن العلامات الغريبة ظهور بعض النقط السوداء علي البياض بعد السلق مباشرة وهو دليل علي احتمالية العدوي بميكروب ال pseudmonus او غياب وطول فترة التخزين في بيئة غير مناسبة وتلوث البيضة من الخارج بفضلات الدواجن  في هذه  الحالة  لا ينصح بالأكل 

 

كما  يمكن ملاحظة ظهور بقع جمراء على الصفار تكون بسبب انفجار في الشعيرات الدموية في منطقة سيجما بالعنقود وقت تكوين البيضة والدم هنا غير فاسد وحلال وفي الحالة دي ممكن التخلص من الجزء المدمم واستخدام البيض في المعجنات 

 أما عن ظهور حلقة خضراء حول الصفار يكون بسبب طول فترة السلق والسماح لتكوين كبريت الحديدوز  الناتج من اتحاد عنصر الكبريت والحديد حتي وان كان الخطر مش مؤكد الا انه بيكون سبب وجود روايح غير محبوبة ومقبولة بالبيض  والمفروض لا تزيد مدة السلق من 12الي 15 دقيقة 

أما عن وجود ريحة كبريت مقزز عند التقشير يشير عن فساد البيضة وتحلل مكوناتها بسبب سوء التخزين .

وبالنسبة لنمو فطريات وعفن  علي السطح وتغير اللون للون الأخضر أو الأسود  بسبب كسور بالقشرة او وحود اتربة ومخلفات مزارع عليها او بالكراتين والتخزين بمكان رطب يسمح بنمو الميكروبات او غسيل البيض قبل الحفظ لان البيض لا يغسل إلا قبل الاستعمال مباشرة  وفي الحالة دي لا تأكلها.


وأشارت  رئيس قسم الارشاد البيطري إلي أن البيض النيء مسبب للتسمم الغذائي  بسبب احتمالية وجود ميكروبات السالمونيلا الضارة فلابد من  تسوية البيض جيدا 
 

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