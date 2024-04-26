طبيبة تفجر مفاجأة عن البيض الفاسد بالأسواق

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن البيض

وقالت الدكتورة سماح بمناسبة أن هيبقي فيه اقبال ع البيض عشان شم النسيم خلي بالكم من علامات فساد البيض وظهور الألوان والروائح الغير طبيعية والغير مألوفة



ومن العلامات الغريبة ظهور بعض النقط السوداء علي البياض بعد السلق مباشرة وهو دليل علي احتمالية العدوي بميكروب ال pseudmonus او غياب وطول فترة التخزين في بيئة غير مناسبة وتلوث البيضة من الخارج بفضلات الدواجن في هذه الحالة لا ينصح بالأكل

كما يمكن ملاحظة ظهور بقع جمراء على الصفار تكون بسبب انفجار في الشعيرات الدموية في منطقة سيجما بالعنقود وقت تكوين البيضة والدم هنا غير فاسد وحلال وفي الحالة دي ممكن التخلص من الجزء المدمم واستخدام البيض في المعجنات



أما عن ظهور حلقة خضراء حول الصفار يكون بسبب طول فترة السلق والسماح لتكوين كبريت الحديدوز الناتج من اتحاد عنصر الكبريت والحديد حتي وان كان الخطر مش مؤكد الا انه بيكون سبب وجود روايح غير محبوبة ومقبولة بالبيض والمفروض لا تزيد مدة السلق من 12الي 15 دقيقة



أما عن وجود ريحة كبريت مقزز عند التقشير يشير عن فساد البيضة وتحلل مكوناتها بسبب سوء التخزين .



وبالنسبة لنمو فطريات وعفن علي السطح وتغير اللون للون الأخضر أو الأسود بسبب كسور بالقشرة او وحود اتربة ومخلفات مزارع عليها او بالكراتين والتخزين بمكان رطب يسمح بنمو الميكروبات او غسيل البيض قبل الحفظ لان البيض لا يغسل إلا قبل الاستعمال مباشرة وفي الحالة دي لا تأكلها.



وأشارت رئيس قسم الارشاد البيطري إلي أن البيض النيء مسبب للتسمم الغذائي بسبب احتمالية وجود ميكروبات السالمونيلا الضارة فلابد من تسوية البيض جيدا

