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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي انضمام نجم الأهلي انتوني موديست عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء رد فرج عامر عبر مداخلة تليفونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي : مع احترامي لموديست لعيب كبير لكنه لا اقبله في النادي لارتفاع ثمنه  بالإضافة أنه غير متعايش مع الدوري المصري.

 

علي الجانب الاخر كان قد كشف الإعلامي محمد الليثى بإخطار مسئولي النادي الأهلي، باتريك ميندي وكيل أنتوني موديست المحترف الفرنسي مهاجم الفريق، بعدم تفعيل بند بقاء المهاجم مع الفريق في الموسم الثاني.

 

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا: “إن مسئولي النادي تحدثوا خلال الأيام الماضية مع وكيل موديست بشأن مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء وأكدوا له أنه لن يستمر مع الفريق وسيرحل بنهاية الموسم الجاري”.

وأوضح محمد الليثى قائلا: “أن مسئولي النادي تحدثوا مع باتريك ميندي بعدما استفسر الأخير عن موقف موديست في ظل رغبة أندية خليجية التعاقد معه، فأكد له مسئولو النادي أنه لن يستمر في الأهلي ولن يُشارك في المباريات المقبلة أساسياً حتى لا يستغل بند الـ70 % ويطلب البقاء موسم أخر أو الحصول على عقده في الموسم المقبل ( مليون و700 ألف دولار) حال رغبة الأهلي عدم تفعيل العقد”.

يذكر أن عقد موديست مع الأهلي مدته موسم واحد قابل للزيادة لمدة موسم أخر تلقائياً حال مشاركة اللاعب في 70 % من مباريات الموسم الجاري أساسياً وتسجيل 20 هدفاً، وإذا وصل اللاعب لهذه النسبة من المشاركة والأهداف وأراد الأهلي الاستغناء عنه بنهاية الموسم الجاري سيكون النادي مُطالب بمنحه عقده كاملاً عن الموسم المقبل.

أنطوني موديست اداء موديست سموحة رحيل موديست

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