حسام المندوه عن أزمة بوطيب: "اللي حلها أولاني يحلها تاني"

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في غانا أن مجلس إدارة النادي قادر على حل أزمة إيقاف القيد بشأن قضية لاعب الفريق السابق المغربي خالد بوطيب.

وقال المندوه في تصريحاته من غانا لبرنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط على قناة cbc: "مجلس الزمالك نجح في إنهاء أزمة حرمان النادي من القيد خلال الانتقالات الشتوية الماضية، وتمكن المحلس من إبرام صفقات قوية".

وأضاف المندوه عن أزمة بوطيب: "اللي حلها أولاني قادر يحلها تاني.. وإن شاء الله سننهي هذا الملف تماما".

وعن مباراة دريمز الغاني يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية، تابع: "الفريق جاهز تماما لخوض اللقاء، وهناك حالة تركيز كبيرة من اللاعبين من أجل تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل لنهائي الكونفدرالية".