إسلام شكري: الأهلي سيفوز على مازيمبي.. والزمالك لا يعاني من مشكلة أمام دريمز

تحدث إسلام شكري، مدير القطاع الاستراتيجي والرياضي بشركة استادات، عن مواجهتي الأهلي أمام مازيمبي بدوري الأبطال، والزمالك ضد دريمز الغاني في الكونفدرالية الإفريقية، وحظوظ الفريقين في المرور للمباراة النهائية.



قال إسلام شكري في مقابلة مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»:" أعتقد أن أفشة سيكون له دور في مباراة الغد أمام مازيمبي إلى جانب كوكا والسولية، لو إمام موجود سيكون له الأفضلية بالتواجد في المباراة".



أضاف إسلام شكري:" إصابة إمام عاشور دمها تقيل، تجعلك تشعر بالقلق، والعودة لا تكون سهلة، أعتقد أنه سيشارك في مباراة الغد، ولو سارت المباراة لصالح الأهلي أفضل ألا يجازف كولر بالدفع بإمام عاشور".



وتطرق إسلام شكري للحديث عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي، قائلًا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: هاني، ربيعة، عبد المنعم، معلول

خط الوسط: السولية، أفشة، كوكا

خط الهجوم: بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي

أوضح إسلام شكري:" المشكلة الكبيرة من جانب كولر بسبب كثرة المداورة بين اللاعبين، وعدم تثبيت التشكيل، وسام سيكون له أفضلية الفترة المقبلة، ويملك الإمكانات التي تجعله رأس الحربة الأساسي للأهلي الفترة المقبلة".



أشار إسلام شكري:" عبد القادر لاعب كبير، لكن البدء برضا سليم سيكون أفضل لأنه يملك ثقة على عكس عبد القادر الذي يعاني من تخبط في القرارات في بعض الأوقات".

أكد إسلام شكري:" أتوقع فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وأتمنى فوز الترجي على صن داونز، وأن يتوج الأهلي باللقب".



وتطرق للحديث عن مواجهة الزمالك ودريمز الغاني، قائلًا:" جوميز لديه مشكلة في الغيابات في المشاركات الأفريقية، يفضل الدفع بلاعبي الكرة، والدليل مباراة الأهلي الأخيرة، غياب ناصر وعبد الله وسيف جعفر، علاوة على مستوى اللاعبين من الإجهاد".



أتم إسلام شكري:" الزمالك ليس لديه مشكلة كبيرة أمام دريمز الغاني، والفريق الغاني لديه رعب اللعب أمام فريق كبير مثل الزمالك، ويجب على الزمالك أخذ زمام المبادرة بالتسجيل مبكرا لإرباك خطة دريمز".