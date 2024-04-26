الأهلي ومازيمبي.. مفاجأة في التشكيل المتوقع للمباراة

يواجه النادي الأهلي، اليوم مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم على ستاد القاهرة الدولي. وبعد التعادل في لقاء الذهاب، يتطلع الأهلي للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية. توقعات بتغييرات في تشكيلة الأهلي، حيث يُتوقع عودة بيرسي تاو من الإصابة، ومشاركة محمد مجدي أفشة منذ البداية.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي



تبدأ المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

التشكيل المتوقع للأهلي:

- **حراسة المرمى:** مصطفى شوبير.

- **خط الدفاع:** محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

- **خط الوسط:** عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة.

- **خط الهجوم:** أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، وسام أبو علي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي



تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

وتذاع بشكل مجاني عبر قناة أون تايم سبورتس الأرضية.