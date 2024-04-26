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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاشور والشحات وتاو| شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

صدى البلد

حصل صدى البلد على صور من داخل غرفة ملابس النادي الأهلي، في استاد القاهرة قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تبدأ المباراة في تمام العاشرة مساء باستاد القاهرة، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل دون أهداف.

تظهر الصور عودة إمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو لقائمة الفريق في المباراة ومن الممكن أن يكونوا في التشكيل الأساسي للمباراة.

وتوافد الآلاف من جماهير النادي الأهلي إلي ملعب إستاد القاهرة، لحضور مباراة الأهلي ومازيمبي في مباراة الإياب بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تبدأ المباراة في تمام العاشرة مساء باستاد القاهرة، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل دون أهداف.

واصطحبت جماهير الأهلي أطفالهم وزوجاتهم في جو كرنفالي، حاملين أعلام الأهلي ويرتدون تيشيرتات المارد الأحمر.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة مع مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تبدأ المباراة تمام العاشرة مساء باستاد القاهرة، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل دون أهداف.

لعب الفريقان خمس مباريات خلال ثلاث مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز مازيمبي في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة أهداف وسكنت شباكه مثلها.

المواجهة الأولى في دور المجموعات عام 2002، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه أحمد بلال، وتعادل الفريقان في لومومباشي بدون أهداف.

المواجهة الثانية في دور المجموعات عام 2012، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين لهدف واحد، أحرز للأهلي عماد متعب ومحمد ناجي جدو، وفاز مازيمبي بهدفين للاشئ في لومومباشي، وأكمل الأهلي مشواره وفاز بالبطولة. 

المواجهة الثالثة في دور نصف النهائي هذا الموسم، وانتهى لقاء الذهاب في لومومباشي الكونغولية بالتعادل دون أهداف.

يذكر أن الفائز في مجموع لقائي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور النهائي الفائز من فريقي الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.

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