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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء: 10.5 % ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية إلى دول السبع خلال 2024

جهاز التعبئة والإحصاء
جهاز التعبئة والإحصاء
آية الجارحي

بالتزامن مع انطلاق أعمال قمة مجموعة دول السبع، التي تستضيفها ولاية ألبرتا الكندية حاليًا أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بيانًا صحفيًا يستعرض أبرز مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول المجموعة، والتي تضم أكبر سبع اقتصادات تقدماً فى العالم وهى( الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، كندا، واليابان)، وأظهرت بيانات الجهاز أن قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع سجلت نحو 9.5 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 8.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 10.5%.

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول السبع استيراداً من مصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 2.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.6 مليار دولار، ثـم فرنسا مليار دولار، ثم المانيا 989 مليون دولار ثم كندا 197 مليون دولار وأخيراً اليابان 67 مليون دولار. 

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول السبع خلال عام 2024

 وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.9 مليار دولار .

 ملابس جاهزة بقيمة 1.6 مليار دولار .

الات وأجهزة كهربائية بقيمة 862 مليون دولار .

خضر وفواكه بقيمة 834 مليون دولار .

 أسمدة بقيمة 569 مليون دولار .

 ألومنيوم بقيمة 523 مليون دولار .

 لدائن ومصنوعاتها بقيمة 521 مليون دولار .

وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول السبع 20.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 17.4 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1 % . 

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أعلى مجموعة دول السبع تصديراً لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.6 مليار دولار، يليها المانيا بقيمة 4.4 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة بقيمة 2 مليار دولار، ثم فرنسا 1.8 مليار دولار، ثم اليابان 819 مليون دولار وأخيراً كندا 369 مليون دولار .

أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول مجموعة السبع خلال عام 2024

 وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.2 مليار دولار .

الات وأجهزة كهربائية بقيمة 3.5 مليار دولار .

سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 1.8 مليار دولار .

منتجات الصيدلة بقيمة 1.5 مليار دولار .

حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 1.4 مليار دولار .

 حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 1.1 مليار دولار .

كما أظهرت بيانات الجهاز عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر و مجموعة دول السبع إلى 29.7 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 26 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2 %.

سجلت قيمة استثمارات مجموعة دول السبع بمصر 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 8.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6% .

احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في قائمة مجموعة دول السبع الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2023/2024 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 3 مليار دولار يليها المملكة المتحدة 2.9 مليار دولار ثم إيطاليا 2.1 مليار دولار ثم فرنسا 483.8 مليون دولار ثم ألمانيا 421.6 مليون دولار ثم كندا 122.5 مليون دولار وأخيراً اليابان 73.2 مليون دولار .

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول السبع 6.3 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 7.3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وجاءت ايطاليا في المرتبة الأولى في قائمة أعلى مجموعة دول السبع في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2023/2024 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 2.9 مليار دولار ، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.5 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.4 مليار دولار ، ثم فرنسا 238.3 مليون دولار ، ثم ألمانيا 195.3 مليون دولار ، ثم كندا 85.3 مليون دولار وأخيراً اليابان 13.5 مليون دولار .

تحويلات المصريين

وقد كشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول السبع لتصل إلى 3.2 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.6 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة ارتفاع قدرها 23.1 % .

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجموعة السبع في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 2.1 مليار دولار يليها المملكة المتحدة 646.3 مليون دولار ثم المانيا 144.8 مليون دولار ثم كندا 108.4 مليون دولار ثم إيطاليا 100.2 مليون دولار ثم فرنسا 71.1 مليون دولار وأخيراً اليابان 5.6 مليون دولار.   

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول السبع بمصر 133.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 128.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7% 

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول السبع العاملين بمصر خلال العام المالى 2023/2024 حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 59.5 مليون دولار ثم الولايات المتحدة الأمريكية 36.4 مليون دولار ثم فرنسا 14.1 مليون دولار ثم كندا 9.5 مليون دولار ثم المانيا 8.1 مليون دولار ثم إيطاليا 4.6 مليون دولار وأخيراً اليابان 1.3 مليون دولار .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول مجموعة السبع طبقــاً لتقـديـرات البعثة 2.6 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .

التعبئة والإحصاء دول السبع كندا صادرات واردات

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